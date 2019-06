Budeme radi, ak by Remišová zostala, to vajatanie už treba rozseknúť, vyhlásil Matovič

Líder opozičného OĽaNO Igor Matovič by bol rád, ak by jeho stranícka kolegyňa Veronika Remišová zostala aj naďalej v hnutí. Myslí si však, že polročné "naťahovanie a vajatanie", či z OĽaNO odíde alebo nie, treba už rozseknúť. Matovič to vyhlásil v pondelok s tým, že čakanie na rozhodnutie Remišovej už začína byť zraňujúce.