Ústavnoprávny výbor odobril spôsob sčítania obyvateľstva v roku 2021

Blížiace sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR realizovať v období od 1. júna 2020 do 31. marca 2021. Integrované sčítanie má znížiť administratívu a spresniť údaje. V prípade sčítania obyvateľov sa zber dát uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021, zber dát v prípade sčítania domov a bytov sa začne 1. júna 2020 a bude trvať do 12. februára 2021. Vyplýva to z návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktorý v utorok odobrili členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru.