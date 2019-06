Fico venuje týždeň stretnutiam v regiónoch

Predseda Smeru Robert Fico venuje tento týždeň stretnutiam v regiónoch. "Osobný kontakt, debata a potom podanie rúk boli pre mňa nielen v osobných vzťahoch, ale aj v politike vždy kľúčové. Vnútrostranícku diskusiu, a to na každej úrovni, som v pondelok odštartoval v Trnave a Nitre," uviedol Fico na svojom profile na sociálnej sieti.

Podľa jeho slov je hlavnou témou stretnutí, ako pretaviť vynikajúce výsledky krajiny do dobrého výsledku strany Smer vo voľbách tak, aby sociálna demokracia na Slovensku nedopadla ako v Česku. Dnes očakáva otvorenú a podnetnú debatu v Žiline a Trenčíne. „Úprimne sa na vás teším v každom krajskom meste,“ dodal Fico.

VIDEO: Pozrite si, čo Fico pred kamerami dementoval a čo naopak zdôraznil. (07. 06. 2019)

Predseda strany Smer Robert Fico v piatok vystúpil na verejnosti prvýkrát od májových eurovolieb. Ako uviedol na vyhlásení pred centrálou strany Smer, bol na otvorení výstavy v Mostare v Bosne a Hercegovine s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou a chodil po Slovensku.

Na tému diania v strane Smer uviedol, že chce potiahnuť stranu ako jej predseda do parlamentných volieb v budúcom roku. Fico sa nechcel vyjadriť k vyhláseniam niektorých jeho straníckych kolegov, na zmenu vo vedení strany nevidí dôvod. Predseda Smeru napriek tomu pripustil vnútrostranícku diskusiu, ale bez mediálnych odkazov či komentárov. „Naozaj vedieme v strane diskusiu, pretože by sme neradi skončili ako českí sociálni demokrati, ktorí išli do volieb s výbornými výsledkami krajiny a aj napriek tomu neuspeli. Spúšťam vnútrostranícku diskusiu, pričom sa budeme rozprávať s okresnými, krajskými a inými štruktúrami o našej politike,“ povedal Fico.

Niektoré okresné štruktúry strany po posledných eurovoľbách, v ktorých Smer prvýkrát po dlhých rokoch nevyhral, poslali vedeniu list. V ňom žiadali odchod Fica a aj Roberta Kaliňáka z ich súčasných postov.