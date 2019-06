Kiska vymenoval 37 nových vysokoškolských profesorov

Podľa Kisku záleží najmä od profesorov, či výkony slovenskej vedy budú narastať. „Mnohokrát som hovoril o tom, že potrebujeme vrátiť úctu a rešpekt vzdelaniu. Zabúdame na to, čo naši otcovia, dedovia a pradedovia vedeli že to najcennejšie, čo môže naša spoločnosť dať, čo my môžeme dať našim deťom, je kvalitné vzdelanie,“ uviedol.

Slovenské školstvo podľa prezidenta potrebuje reformu. Mieni, že o téme mal počas svojho pôsobenia hovoriť oveľa viac. Úlohu profesorov vidí vo verejnej diskusii, ktorá môže prispieť k zlepšeniu súčasného stavu.

Kiska menoval profesorov posledný raz.