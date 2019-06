Soláriá by mali byť len pre dospelých

Umelé opálenie až po osemnástke. Podľa návrhu ministerstva zdravotníctva by mali od januára budúceho roka návštevníkom solárií kontrolovať vek.

Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) návrh zdôvodňuje výsledkami Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktorá ultrafialové žiarenie zaradila medzi dokázané karcinogény. Navyše, pokožka detí a mladistvých je tenšia a citlivejšia na jeho účinky.

"Závery epidemiologických štúdií agentúry potvrdili, že vystavenie sa UV žiareniu v mladosti najviac prispieva k poškodeniu kože a riziku rozvoja melanómu v ďalšej časti života. V súčasnosti je vo svete zaznamenávaný významný nárast melanómu kože najmä medzi mladými ženami do 30 rokov. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú 2,5– až 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu,“ vysvetlila ministerka.

Dermatovenero­logička Adriana Tomeková z dermatologickej kliniky Tomar hodnotí iniciatívu ministerstva pozitívne. „Deti sú určite na škodlivé účinky slnečných lúčov, ale i solárií omnoho citlivejšie, a aj keď sa problém nevyskytne hneď, môže to byť spúšťač rôznych zdravotných problémov neskôr a v dospelosti. Ľudská koža nerozoznáva zdroj ultrafialového žiarenia a akékoľvek pôsobenie na nej zanechá nezmazateľné stopy," hovorí doktorka Tomeková.

Na túžbu mladých po dovolenkovo opálenej pokožke vplýva aj ich okolie. „Aktuálne trendy, ktoré vidíme najmä na sociálnych sieťach, ukazujú, že čoraz mladší ľudia chcú vyzerať čo najdokonalejšie, len aby sa podobali svojim idolom. Mnohých to môže viesť k tomu, že sa chcú opáliť veľmi rýchlo, len aby vyzerali dobre," vysvetľuje Tomeková.

S blížiacim sa letom sa soláriá stávajú čoraz väčším lákadlom. Vo všeobecnosti sa ich využívanie pokladá za menej škodlivé ako hodiny strávené na slnku. Podľa odborníčky to však neplatí, pri opaľovaní odporúča prirodzenú cestu, keď sa slnečným žiarením vytvára zdraviu prospešný vitamín D, ten umelé žiarenie solárií nedokáže vytvárať.

V súčasnosti pri využívaní solárií neplatia žiadne reálne obmedzenia. Európska technická norma síce už osobám mladším ako 18 rokov zakazuje vystavovať sa umelým zdrojom UV žiarenia, v skutočnosti sa však európske nariadenie často porušuje.

„Prax nám ukázala, že opatrenie je nedostatočné, pretože niektorí prevádzkovatelia napriek tomu umožňujú mladistvým opaľovať sa v solárnych zariadeniach – spomínaná norma nie je záväzná, s čím je spojená aj sťažená situácia pri vymáhaní porušenia zákazu od prevádzkovateľov,“ upozorňuje slovenský hlavný hygienik Ján Mikas.

Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať regionálne úrady verejného zdravotníctva. Tie už teraz v soláriách vykonávajú náhodné kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických štandardov. Za umožnenie využitia solária neplnoletým osobám bude majiteľom hroziť pokuta v rozmedzí od 150 eur až 20-tisíc eur.

„Spôsob kontrol dodržiavania ustanovenia obmedzujúceho vekovú hranicu klientov solárií nebudeme z dôvodu predchádzania ich možnému mareniu bližšie špecifikovať," uviedla Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

Okrem neplnoletých by sa soláriám podľa Úradu verejného zdravotníctva mali vyhýbať aj tehotné ženy, ľudia s bledým typom pokožky, čerstvými jazvami či veľkým počtom znamienok. Rovnako aj pacienti po transplantácii, ale aj tí, ktorí sú len prechladnutí. Vstup do solária by mal byť tabu aj pre ľudí s alergiou na slnečné žiarenie a chronickým poškodením kože.

Návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, ďalej bude o ňom rokovať vláda. Ak novelu odsúhlasia, zmena by mala platiť od januára budúceho roka.