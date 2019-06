Ekonomické sľuby Kiska nesplnil

V prezidentskej kampani pred piatimi rokmi sa Andrej Kiska staval do pozície spasiteľa ekonomiky. Tvrdil, že vláda likviduje pracovné miesta a on bude ten, ktorý bude na kabinet a parlament naliehať, aby sa podporila tvorba nových pracovných miest. V skutočnosti sa Kiska venoval viac kritike vlády pre rôzne kauzy. O nezamestnanosti, živnostníkoch či sociálnej sfére Kiska viac hovoril v predvolebnom súboji, ako pri samotnom výkone funkcie konal. Už počas kampane čelil kritike za to, že sľubuje veci, ktoré prezident ani nemá v kompetencii.