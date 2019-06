Spor Kisku s Ficom sa skončil otvorenou vojnou

Kandidatúru na prezidenta spustil Andrej Kiska už v októbri 2012, takmer rok a pol pred voľbami. Masívna oboznamovacia a následne aj predvolebná kampaň, za ktorú zaplatil vyše milióna eur, vyniesla spočiatku takmer neznámeho človeka do funkcie hlavy štátu. Popularitu, ktorú vo verejnosti má, chce využiť aj ďalej v straníckej politike. Sociológ Václav Hřích však pripomína, že to sa môže zmeniť. Časť dôveryhodnosti je totiž tvorená funkciou, a nie menom.

V kampani opakoval, že je frustrovaný zo stavu spoločnosti a chce meniť Slovensko k lepšiemu. Plánoval podporovať rast pracovných miest a ekonomiky, lákať zahraničných investorov, aby u nás podnikali. Hovoril o lepšom zdravotníctve. Kompetencie však v tom mal obmedzené, niekde až žiadne. Preto sociológ Pavel Haulík pripomína, že tieto sľuby Kiska nielen že nesplnil, ale ani splniť nemohol.

„Z kompetencií, ktoré prezident má, sa len veľmi ťažko dá urobiť čokoľvek z týchto vecí. Je to naivná začiatočnícka chyba, ťažko si to môže skúsený človek predstaviť, že by niečo takéto dokázal. Možno ho samého zaskočilo, že nič z týchto dobrých úmyslov sa mu nepodarilo zrealizovať. A možno aj to je dôvodom, prečo druhýkrát za prezidenta nekandidoval,“ mieni Haulík.

Politický analytik Ján Baránek tvrdí, že podobne pred voľbami rozprávajú všetci kandidáti a oháňajú sa nereálnymi sľubmi. „Beriem to už ako takú povinnú lož, aby voličov pritiahli a zaujali. Jasné, že by sa to nemalo. Rátajú ale s tým, že ľudia neovládajú kompetencie prezidenta, takže si to môžu dovoliť,“ podotkol Baránek.

Z charity do politiky

Kiska sa často chválil, že založil úspešnú charitu. Jej spoluzakladateľ a niekdajší blízky Kiskov spolupracovník Igor Brossmann ho za to v predvolebnej kampani skritizoval. Podľa neho Kiska Dobrého anjela zneužil na svoj vstup do politiky.

Kiska napokon zvíťazil. V druhom kole proti nemu stál vtedajší premiér Robert Fico (Smer). Podľa sociológa Hřícha bol silný súper ako Fico výhodou. „Áno, všeobecne je dobré mať v politickej kampani niekoho, voči komu sa môžete vyhraniť. Ak je silný súper, či už človek alebo strana, ktorý má potenciál dosiahnuť dobrý výsledok, môžete sa voči nemu vyhraniť a postaviť na tom celú komunikáciu,“ vysvetlil sociológ.

Hřích pripomína, že Kiska si medzi ľuďmi udržal pomerne vysokú popularitu počas svojho mandátu. „Ku koncu mu dôveryhodnosť mierne klesla, ale udržala sa v relatívne dobrých číslach. Je to spôsobené aj tým, že nebol v aktívnej politike. Teraz do nej plánuje vstúpiť, tak uvidíme, čo to urobí. Lebo časť dôveryhodnosti je tvorená funkciou, nie len menom,“ upozornil Hřích. Jeho agentúra AKO namerala ešte v novembri 2017 Kiskovi dôveru 66 percent občanov. V marci tohto roka mal už iba 57-percentnú podporu, v dôveryhodnosti mu stále patrilo prvé miesto spomedzi politických lídrov.

Svoju popularitu chce zúročiť v strane

Podľa názoru Hřícha mohol Kiska ako prezident viac komunikovať s ľuďmi. „Tento úrad si zaslúži aktívnejšiu komunikáciu, lebo to ovplyvňuje názory ľudí na túto funkciu. U nás nie je prezident príliš ústavne silný, má len niekoľko obmedzených právomocí. A práve toto by mal komunikovať, aby ľudia vedeli, čo prezidenti smú a čo nesmú, aby nemali prehnané očakávanie a neboli sklamaní,“ nazdáva sa sociológ.

Dobré čísla popularity chce Kiska využiť na založenie vlastnej strany. Predstaví ju dva dni po inaugurácii novej prezidentky. Svoju účasť na tomto projekte už potvrdili bývalý organizátor protestov Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký a primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Ponuku od Kisku zvažuje aj Veronika Remišová z OĽaNO.

Prímerie s Ficom sa rýchlo skončilo

Kiska začínal svoj úrad ako nekonfliktný prezident. Chvíľu sa dokonca zdalo, že medzi ním a vtedajším premiérom Robertom Ficom by mohol panovať mier. Spočiatku sa spolu pravidelne stretávali na obedoch. Vzťahy sa postupne dostali na bod mrazu, pokojne je to možné nazvať otvorenou vojnou. Fico Kiskovi odkázal, že je daňový, pozemkový a volebný podvodník. Kiska zase vyhlásil, že trestné stíhanie v jeho firme KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho ako prezident odmietol vymenovať za ústavného sudcu. Za toho Fico kandidoval začiatkom tohto roka, kandidatúru napokon stiahol.

Okrem daňových machinácií, za ktoré Kiskovi hrozí po odchode z Prezidentského paláca obvinenie, figuroval prezident aj v ďalšej kauze. Okresný súd v Poprade koncom minulého roka rozhodol, že o pozemok vo Veľkom Slavkove, ktorý patril prezidentovi, prišiel jeho predchádzajúci vlastník podvodom, pozemok mu preto vrátil. Kiska reagoval, že v spore je poškodený aj on, keďže pozemok riadne a v dobrej viere kúpil pred viac ako 20 rokmi. Podľa neho vtedy zlyhal štát. Voči verdiktu súdu sa neodvolal.

VIDEO: Kiska a Fico sa do seba pustili aj pre daňový škandál prezidenta Kisku. Kiska povedal, že Fico ho vydieral. Fico mu oponoval slovami: „Kiska klame“. Viac si pozrite vo videu z polovice februára tohto roka.

Blokoval Ústavný súd, lietal za štátne

Kritiku si Kiska „zlízol“ aj za to, že jeho pričinením pôsobil Ústavný súd tri roky v nekompletnom zložení. Prezident odmietol vymenovať celkovo troch sudcov zo siedmich, ktorí boli zvolení parlamentom v dvoch voľbách. Odôvodnil to pochybnosťami o ich spôsobilosti na túto funkciu. Ústavný súd v roku 2017 rozhodol, že Kiska porušil práva kandidátov a prikázal mu konať. Prezident napokon sudcov vymenoval.

Ďalším prešľapom bolo využívanie štátneho lietadla na súkromné lety domov do Popradu. Prezident takto prelietal takmer milión eur. Bránil sa tým, že Úrad pre ochranu ústavných činiteľov mu oznámil, že prezidentom je 24 hodín denne a neexistuje rozdiel medzi súkromnou a služobnou cestou. Prezident napokon do Popradu lietať prestal.

Čo sa týka komunikácie s médiami, odborník na etiketu Ladislav Špaček pre agentúru SITA zhodnotil, že bola veľmi neobvyklá. Tlačové konferencie s otázkami prakticky nerobil, pri oficiálnych vyhláseniach otázky nepovoľoval, umožnené boli len pri menej formálnych krátkych brífingoch. „Politik sa nemá báť vystavovať otázkam novinárov. Niekedy sa môže štátny predstaviteľ obmedziť iba na vyhlásenie bez možností otázok, ale to je prípustné vo výnimočných situáciách. V podstate len vtedy, keď ide o mimoriadne zložitú, citlivú a diplomaticky krehkú situáciu,“ podčiarkol Špaček, ktorý v minulosti pôsobil ako hovorca českého prezidenta Václava Havla.

Neobvyklé je podľa odborníka aj to, že si Kiska vytvoril okruh médií, s ktorými komunikoval a ktorým poskytoval rozhovor. „Mediálny trh je slobodný, no aj napriek tomu by mal prezident dávať prednosť médiám verejnej služby a tlačovým agentúram. Potom nasledujú komerčné médiá podľa ich zamerania, rôzne ekonomické denníky a týždenníky, politické časopisy či denníky,“ myslí si Špaček. Komunikáciu cez facebook, ktorú Kiska často využíval, považuje odborník za nedôstojný zdroj informácií o aktivitách hlavy štátu.