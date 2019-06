Slovinský prezident zatienil slovenského

Obaja sú prezidenti malých členských krajín EÚ a NATO a majú slabé právomoci, takže ich význam na medzinárodnej scéne a postavenie je podobné. Veľký rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že kým o Kisku, už dosluhujúceho na čele štátu, neprejavili záujem viacerí významní lídri, tak, naopak, pozvali na stretnutie slovinského prezidenta Pahora.

Do Londýna po cenu. Do Londýna ku kráľovnej

Kiska navštívil Londýn v júni 2015, aby si prevzal čestné občianstvo tamojšieho City, čo je finančné centrum Spojeného kráľovstva. Pahor sa dostal v britskej metropole neporovnateľne ďalej. Vo februári tohto roku ho prijala panovníčka Alžbeta II., stretol sa aj s princom Edwardom a s vplyvnými členmi oboch komôr parlamentu.

Kiska sa po odchode z úradu zapíše do dejín ako prvý prezident SR, ktorý oficiálne neprišiel na pozvanie do žiadneho z piatich štátov, čo sú členmi Bezpečnostnej rady OSN.

Kým Kisku do Španielska nepozvali, Pahor bol hosťom kráľovského manželského páru. V júni 2017 tento Slovinec, ktorého potom v decembri zvolili v priamych voľbách znovu za prezidenta, priletel do Madridu, kde ho privítal panovník Felipe VI. so svojou ženou kráľovnou Letiziou. Súčasťou programu bol obed podávaný v ich rezidencii a otvorenie výstavy moderného slovinského umenia.

K nemeckému prezidentovi Joachimovi Gauckovi sa Kiska dostal dvakrát – v júli 2014 a nedávno, keď ho prijal na rozlúčkovej návšteve. Ani raz si však v Berlíne nemohol podať ruku s kancelárkou Angelou Merkelovou. Naopak, Pahor v apríli 2013 nielenže rokoval s Gauckom, ale čas si na neho našla aj šéfka spolkovej vlády.

Ani dvere do Elyzejského paláca sa Kiskovi neotvorili. Naopak, Pahor bol na oficiálnej návšteve Francúzska na jar 2013, na dva dni, týždeň pred zmienenou cestou do Nemecka. Prijal ho vtedajší prezident François Hollande, Pahor predniesol prejav v parlamentnom výbore pre zahraničné a európske záležitosti, otvoril expozíciu slovinských výtvarníkov a sochárov.

Balkán? Ako keby ho Kiska nemal na mape

Slovensko patrí medzi štáty, ktoré najviac podporujú začlenenie balkánskych krajín do Európskej únie a podobne to platí podpore pre ich zbližovanie so Severoatlantickou alianciou. V päťročnom kalendári Kiskových zahraničných ciest je však vyhľadávanie jeho letov na Balkán takmer zbytočné.

Belehrad, Sarajevo, Podgorica, Skopje, Tirana, dokonca aj Bukurešť a Sofia (Rumunsko a Bulharsko sú členmi EÚ) ani v jednom prípade neboli miestom oficiálnej návštevy Kisku v podobe dvojstranných rokovaní. Pritom v Srbsku žije početná slovenská národnostná menšina. Naopak, Kiskov predchodca Ivan Gašparovič bol v Belehrade aj v Novom Sade. O krajanov v Rumunsku sa svojho času zaujímal niekdajší prezident Rudolf Schuster, ktorý sa za nimi presunul z Bukurešti do Temešváru a Nadlaku.

Pahor sa, naopak, cíti v tomto regióne smerom na východ od Slovinska ako doma. V Sarajeve, kde rečnil na podnikateľskom fóre, ho prijali lídri Bosny a Hercegoviny. V Tirane ho privítal s vojenskými poctami albánsky premiér Ilir Meta. V Belehrade sa mu dostalo pocty v podobe prejavu na pôde srbského parlamentu. Bol aj v Rumunsku a tiež v Kosove (ktoré Slovensko neuznáva ako samostatný štát). Oficiálne navštívil i Atény (ani do Grécka sa Kiska nedostal). Mimochodom, všetky posledné uvedené cesty vykonal Pahor od februára 2018, čo Kiska nedokázal ani v jednom prípade od júna 2014, keď sa ujal funkcie prezidenta.

Ako inam (ne)chodil

V zozname Kiskových oficiálnych zahraničných ciest chýba na Pyrenejskom polostrove nielen Španielsko, ale aj Portugalsko. Podobne nič z Beneluxu – v Bruseli síce bol, ale ako v sídle EÚ, nie na pozvanie Belgicka. Rovnako to platí o Holandsku a o Luxembursku. Do ďalších členských štátov EÚ, respektíve NATO, sa oficiálne dostal v Škandinávii na dvojstranné rozhovory do Fínska a do Nórska. Dánsko, Island, Švédsko týmto spôsobom nenavštívil.

Dosluhujúci prezident, ktorý, mimochodom, často takmer polovicu týždňa trávil s rodinou v Poprade, neurobil dieru do sveta. Kiska sa po odchode z úradu totiž zapíše do dejín ako prvý prezident Slovenskej republiky, ktorý oficiálne neprišiel na pozvanie do žiadneho z piatich štátov, čo sú členmi Bezpečnostnej rady OSN. Platí to nielen už o spomínaných krajinách, ktorými sú Británia a Francúzsko, ale aj o Číne, Rusku a Spojených štátoch amerických. (Napríklad Michal Kováč, zosnulý niekdajší prezident, bol obľúbený v Bielom dome; jeho nástupca Rudolf Schuster sa dva razy stretol v Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom; Kiskov predchodca Ivan Gašparovič sa dostal do Oválnej pracovne bývalého amerického lídra Georgea Busha mladšieho.)

Podpora EÚ a NATO, hodnotovo nezlyhal

Pozitívnym protikladom cestovnej pasivity Kisku je jeho postoj k členstvu v únii a v aliancii, podobne verbálne sympatie pre rozširovanie oboch organizácií. Dôstojne zastupoval Slovensko na summitoch NATO. Správal sa zodpovedne v súvislosti so zahraničnopoli­tickou líniou slovenských vlád (čo sa už napríklad dlhé roky nedá niekedy povedať o Českej republike, pokiaľ ide o názory na Pražskom hrade a v Strakovej akadémii, kde sídli Úrad vlády ČR).

Hodnotovo Kiska nezlyhal, ale rovnako skutočnosťou zostane, že sa mohol viac angažovať v zahraničí. Pretože podľa Ústavy SR prezident zastupuje Slovenskú republiku predovšetkým navonok.