Analýza 1,3 milióna SIM kariet ovplyvní dopravu v Bratislavskom a Trnavskom kraji

„Zozbierané dáta budú slúžiť na prípravu dokumentu ako podkladu na rozšírenie Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) do susedného Trnavského kraja,“ uviedla generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková.

Podľa vyjadrení BID už v priebehu leta by malo dôjsť k integrácii železničného uzla Trnava do IDS BK, vďaka čomu cestujúci z Trnavy budú môcť pri ceste do Bratislavy a celého Bratislavského kraja využívať všetky výhody IDS BK. „V najbližších mesiacoch spracujeme dokument, ktorý posúdi možnosti a etapizáciu rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja,“ doplnila Zuzana Horčíková.

Z údajov, ktoré zozbierali za obdobie od 26. novembra 2018 do 9. decembra 2018 vyplýva, že na území Bratislavského a Trnavského kraja lokalizovali 1 329 654 SIM kariet, ktoré mali dennú aj nočnú polohu na území niektorého z krajov. Z toho viac ako 925-tisíc kariet malo dennú a nočnú lokalizáciu v tej istej obci a viac ako 404-tisíc dochádzalo do inej obce. Spracované dáta zahŕňajú len aktívne hlasové SIM karty, pretože jedna SIM karta nepredstavuje vždy jednu osobu, nakoľko časť populácie má viac ako jednou SIM kartu.

„Údaje, ktoré máme k dispozícii, sú z pohľadu ich objemu, bezprecedentné. Bratislavská integrovaná doprava vďaka tomu získala dáta na plánovanie a skvalitňovanie verejnej dopravy a tiež na plánované rozširovanie do susedného Trnavského kraja,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.