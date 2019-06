Focus: Kiskova strana so ziskom 6,2%. PS/Spolu dýcha na krk Smeru

Ak by sa parlamentné voľby konali v júni 2019, strana Andreja Kisku by získala 6,2%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý sa konal od 1. do 11. júna 2019 a výberovú vzorku tvorilo 1 017 respondentov.

Na prvom mieste by sa umiestnila strana Smer s počtom percent 19,5, hneď za ňou nasleduje koalícia strán PS-SPOLU s 15,3%.

Na treťom mieste skončila ĽS NS s počtom percent 12,3, za ňou KDH so ziskom 7,5%. Nasleduje strana SNS so 7%. Strana SaS by získala 6,8% a Sme rodina 6,6%. Ako posledný politický subjekt by sa do parlamentu dostala strana OĽaNO s 5,9%. Pred bránami Národnej rady by ostala strana Most-Híd s 4,1% aj SMK s 3,8%.

Bez Kiskovej strany

V prípade, že by strana Andreja Kisku neexistovala, voľby by podľa prieskumu v júni 2019 opäť vyhral Smer, a to zo ziskom hlasov 19,7. Hneď za ním by nasledovala koalícia strán PS-Spolu so ziskom 17,8%. Na treťom mieste sa umiestnila strana ĽS NS s počtom hlasov 12,5. Hneď za ňou skončila strana SaS s 8%, KDH so 7,5%. Nasleduje strana Sme rodina s počtom hlasov 7,3%, za ňou sa umiestnila SNS so 7,2%. Na poslednom mieste medzi stranami, ktoré by sa dostali do parlamentu skončila strana OĽaNO s počtom percent 6,7%. Do parlamentu by sa opäť nedostali strany Most-Híd (4,4%) a SMK (3,7%).