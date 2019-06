Poslanci by mali kandidátov na ústavných sudcov voliť 20. júna

Parlament by mal opätovne voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR vo štvrtok 20. júna podvečer. Diskusia k voľbe by mala byť v daný deň o 15.00 h. Vyplýva to z návrhu programu nadchádzajúcej schôdze parlamentu zverejneného na webe Národnej rady SR. Uchádzačov o post ústavného sudcu je 16, členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru ich budú vypočúvať v pondelok 17. júna.