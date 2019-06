Harabin spochybnil inauguráciu Čaputovej, o jeho sťažnosti sa ešte nerozhodlo

„Ako je možné, že pri neukončenom volebnom procese ideme v našom štáte vymenovať prezidenta? (…) Bude jej mandát platný, ak Ústavný súd nerozhodne do 15. júna? A budú potom všetky rozhodnutia platné, keď bude inaugurácia bez rozhodnutia Ústavného súdu?“ pýtal sa Harabin na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Čaputová by sa podľa neho mala zodpovedne postaviť k tejto veci a bez rozhodnutia Ústavného súdu odmietnuť prezidentskú inauguráciu. Harabin tvrdí, že hlava štátu nemôže byť vymenovaná v prípade akýchkoľvek pochybností, dokazovanie musí podľa neho vykonať Ústavný súd. Harabin hovoril o potrebe zbaviť volebný proces prezidenta akýchkoľvek pochybností.

Harabin vo svojom podaní označil marcové prezidentské voľby za nezákonné a neústavné, navrhuje ich vyhlásiť za neplatné a opakovať ich. Podľa Harabina Čaputová ako víťazka volieb prezidenta pri financovaní svojej volebnej kampane obišla zákon, a to i v dôsledku kumulácie priamej podpory kandidáta Roberta Mistríka, ktorý pred voľbami odstúpil, a tretích strán. Harabin vo štvrtok doplnil, že výsledok volieb mohol ovplyvniť aj rozpor v počte vydaných preukazov a odovzdaných hlasov.

Ústavný súd na svojom neverejnom zasadnutí pléna v stredu 12. júna rozhodoval o návrhoch na začatie konania a súvisiacich procesných návrhoch Štefana Harabina týkajúcich sa prezidentských volieb. Vzhľadom na to, že Harabin vzniesol námietku zaujatosti proti jednému z členov pléna, neúplné plénum nemohlo ďalej rozhodovať o námietkach zaujatosti a ani o ďalších návrhoch v daných veciach vrátane procesných návrhov, píše sa to v stanovisku Kancelárie Ústavného súdu.

Nevylučuje pokračovanie v politike

Harabin nevylučuje svoje aktívne pôsobenie v politike, nechce byť však predsedom nijakej politickej strany ani ju riadiť. Povedal, že v súčasnosti nerokuje so žiadnou stranou. Aktuálne hovorí o svojom pôsobení v občianskom združení Harabinovci – vlastenci, ktoré má riešiť sociálny program pre deti.

„Som človek, ktorý si zakladá na odbornosti, viem si predstaviť, že by som bol lídrom kandidátky, ale nie predsedom strany. Pokiaľ by som cítil, že by bola objednávka od mojich voličov, prebral by som to s rodinou a rozhodol by som sa,“ uviedol.

Nič sa podľa neho nedá vylúčiť. „Ale teraz vidím skôr úlohu povzbudiť schopných nezaťažených ľudí, aby vstúpili do politiky,“ doplnil. „Nikdy nebudem robiť stranícku politiku,“ odpovedal na otázku novinárov, či nejde z jeho strany o kalkul, pretože ak by sa stal členom strany, musel by sa vzdať sudcovského mandátu.