Bývalá štátna tajomníčka Mária Kolíková vstúpi do Kiskovej strany

Do vznikajúcej strany úradujúceho prezidenta SR Andreja Kiska sa chystá vstúpiť bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková.

Do vznikajúcej strany úradujúceho prezidenta SR Andreja Kiska sa chystá vstúpiť bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková. Oznámila to na facebookovom profile Je nás viac s tým, že jej cieľom je dať sa justícii nadýchnuť, urobiť opatrenia, ktoré nebudú len príjemné, ale sú nevyhnutné k tomu, aby sa lepšie pracovalo sudcom, ľuďom na súdoch a aby ľudia mali kvalitnejšie služby v justícii. „Zmeny v justícii musia ísť ruka v ruke so zmenami v polícii aj na prokuratúre, ak nám ide o cieľ – mať Slovensko ako krajinu, ktorá je spravodlivá a bezpečná pre každého bez rozdielu," píše na sociálnej sieti.

Kolíková bola pri tom, keď sa napríklad zavádzalo zverejňovanie zmlúv či protischránkový zákon. V marci 2018 sa o nej hovorilo ako o možnej náhradníčke Lucie Žitňanskej. Neskôr v auguste oznámila svoj odchod z ministerstva. Kolíková odchod odôvodnila aj únosom vietnamského občana, na ktorom sa mohol podieľať aj štát.

Andrej Kiska začiatkom apríla oznámil, že zakladá novú politickú stranu. Vtedy povedal, že ďalšie informácie zverejní až po skončení mandátu prezidenta. Svoj vstup do Kiskovej strany už oznámili starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, bývalý hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga či primátor Hlohovca Miroslav Kollár