Nikto nevie, koľko deviantov učí v školách

Prípad sa stal v základnej škole v bratislavskej Dúbravke. Obvinenie zo zločinu sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže voči učiteľovi Petrovi z Bratislavy potvrdil policajný hovorca Michal Szeiff.

Od decembra 2017 nadviazal priateľský kontakt s chlapcom a jeho matkou, podľa Szeiffa mal už vtedy sexuálny zámer. Žiakovi kupoval pomôcky, oblečenie, finančne ho podporoval a brával na výlety. „Po získaní si dôvery umožnila matka chlapcovi navštevovať a prespávať v domácnosti obvineného muža. Ten ho mal pri takýchto stretnutiach fotografovať nahého a dotýkať sa ho na rôznych miestach,“ opísal hovorca učiteľovo zvrhlé správanie.

Prípad sa prevalil, keď sa zhoršilo chlapcovo správanie i známky v škole. Vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie obvineného, s ktorým sa sudca stotožnil a muž je v súčasnosti za mrežami. „V prípade preukázania viny mu za takéto konanie hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov,“ doplnil Szeiff.

Prihlásili sa aj rodičia z ďalších škôl

Po medializovaní správy o pedofilnom správaní učiteľa sa prihlásili rodičia aj z ďalších škôl, kde pôsobil. Na povrch vyplávalo, že Petra pre rovnaké správanie odsúdili pred dvadsiatimi rokmi. Napriek tomu však stále pracoval v školstve. Pred troma rokmi musel odísť z inej bratislavskej základnej školy. Žiakom vraj kupoval hračky, keď niekto dostal zlú známku, pritúlil si ho a hladkal. Vždy išlo len o chlapcov. Po sťažnostiach rodičov dostal hodinovú výpoveď. Oficiálne však hrubo porušil pracovnú disciplínu.

Ministerstvo školstva pôvodne v novom zákone o pedagogických zamestnancoch iniciovalo získanie odpisu z registra trestov, čím by sa nadštandardne zvýšila kontrola. Podľa tlačového odboru rezortu sa však táto podmienka nepáčila ani odborárom, ani Generálnej prokuratúre. Jej hovorkyňa Andrea Predajňová však včera pre TASR stanovisku ministerstva oponovala. Prokuratúre neprekáža podmienka bezúhonnosti dokazovaná odpisom trestov, no vyžiadať by si ho musel priamo rezort školstva, nie zriaďovateľ, zamestnávateľ alebo riaditeľ školy.

Medzi výpisom a odpisom z registra je rozdiel

Je totiž rozdiel medzi výpisom a odpisom trestov. Učiteľ Peter sa mohol tváriť bezúhonne, keďže sa mohol preukazovať čistým výpisom, ktorý obsahuje údaje o nezahladených odsúdeniach v trestnom konaní. Odpis je však širší, sú v ňom historicky všetky záznamy o odsúdeniach a vymedzených rozhodnutiach prokurátora, teda aj tých, ktoré boli uplynutím zákonnej doby alebo ich vykonaním zahladené.

„O odpis registra trestov môže požiadať a prevziať ho len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi Generálnej prokuratúre. Táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti,“ objasňuje Zuzana Drobová, hovorkyňa ministerstva spravodlivosti. Dodáva, že register pedofilov či sexuálnych deviantov rezort nevedie.

Sylvia Gancárová, právnička neziskovej organizácie centrum Slniečko v Nitre, hovorí, že ročne riešia zhruba šesť prípadov sexuálneho zneužitia maloletého. „Je to len špička ľadovca, tie čísla sú určite vyššie," upozorňuje. V ich centre vraj majú väčšinou skúsenosti s deťmi zneužívanými v rodinnom prostredí, kde páchateľom je partner matky, otec či starký, riešili aj zneužívanie v detskom tábore. „Z našich skúseností sa väčšinou ozývajú rodičia alebo kamaráti, ktorým sa dieťa zdôverí. Problém však je, že kým to dieťa zo seba dostane, trvá to celé týždne, niekedy aj roky. Vtedy už nie sú žiadne stopy ani svedkovia,“ vysvetľuje právnička.

„Môže sa to stávať aj v školstve, kde by jednoznačne takíto ľudia nemali byť zamestnaní. No práve takéto profesie vyhľadávajú, či už ide o učiteľov, vedúcich rôznych krúžkov, kňazov. Takto sa k svojim objektom dostávajú v rámci pracovnej náplne,“ prízvukuje s tým, že škola nemá dôvod nezobrať učiteľa s čistým výpisom registra trestov.

Trauma na celý život

Trauma však dieťa sprevádza celý život, zdvíha varovný prst klinický psychológ Jindřich Cupák. „Ak ide o heterosexuála zneužívaného opačným pohlavím, komplikuje mu to nadväzovanie vzťahov,“ hovorí. Takéto zneužívanie oslabuje tiež sebavedomie človeka, zneisťuje ho to. Zároveň to môže priniesť zhoršenie nadväzovania sociálnych vzťahov.

Prečo učiteľ s pedofilnou minulosťou nemal doživotný zákaz činnosti pre prácu s deťmi? Rezort školstva uviedol, že v danej oblasti nerobí kontroly. „Ak má niekto vedomosť o takýchto činoch, je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní,“ dodáva.