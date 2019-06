Fico: Smer navrhuje zvýšenie rodičovského príspevku o 150 eur pre pracujúcich rodičov

Už v júni by mali poslanci rozhodovať o štedrejšom príspevku pre rodičov. Koaličná strana Smer chce totiž skokovo zvýšiť rodičovský príspevok. Ten by tak mal rodičom, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, stúpnuť o 150 eur. Hore však pôjde aj ľuďom, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali. Tí si majú prilepšiť o 50 eur mesačne. Týka sa to napríklad študentiek, ktoré nemajú nárok na materskú dávku.