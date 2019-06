Premiér má nádej, že sa medzi vládou a prezidentským palácom začne písať iný príbeh

Premiér Peter Pellegrini (Smer) má nádej, že sa vo vzťahoch medzi vládou a prezidentom začne písať iný príbeh ako doposiaľ. Vyhlásil to na margo sobotnej (15. 6.) inaugurácie novej prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Na najvýznamnejšej štátnej udalosti sa predseda vlády zúčastní, pretože je to podľa neho úcta k hlave štátu, no predovšetkým úcta k rozhodnutiu ľudí tejto krajiny.