Fico: Sedem ľudí s obrovským egom vládnuť nebude

"Ak si sedem ľudí s obrovským egom myslí, že sa dohodnú a budú vládnuť v tomto štáte, tak sa veľmi, ale veľmi mýlia," povedal dnes líder Smeru Robert Fico. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus by po budúcoročných voľbách prichádzala do úvahy 7-koalícia Proresívneho Slovenska a strany Spolu, KDH, Kiskovej strany, hnutia Sme rodina Borisa Kollára, OĽaNO a SaS. Tá by mala spolu 83 hlasov. V takom prípade by v opozícii skončil Smer, SNS a kotlebovci.