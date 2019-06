Kiskova nová strana bude mať názov 'Za ľudí'

V piatok o tom informoval spravodajský portál tvnoviny.sk, ktorému to údajne potvrdil zdroj z ministerstva vnútra. Stranu by mali predstaviť v pondelok v Banskej Bystrici.

Kiska začiatkom apríla oznámil, že zakladá novú politickú stranu. Vtedy povedal, že ďalšie informácie zverejní až po skončení mandátu prezidenta. Podľa dostupných informácii by tak mal urobiť 17. júla. Okrem názvu a členov chce predstaviť aj priority novej strany.

Vo štvrtok (7.6.) svoj vstup do Kiskovej strany oznámili starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký a bývalý hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. Deň na to svoj vstup do strany potvrdil aj primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Ku Kiskovi sa rozhodol pridať, lebo chce meniť veci a uchádzať sa o mandát od ľudí, aby im mohol slúžiť.

VIDEO: Andrej Kiska bol jeden z najslabších prezidentov v histórii samostatného Slovenska. Skonštatoval to politický analytik Ján Baránek.