Čo bude v historickom prejave Čaputovej?

Prezidentský úrad dostane novú tvár v sobotu napoludnie. Funkcie sa ujme Zuzana Čaputová, prvá žena na tomto poste v histórii Slovenska a ako piaty prezident v poradí. Advokátka a bojovníčka za životné prostredie v kampani sľúbila zasadzovať sa za dôchodcov, deti či ženy v sociálnej nevýhode. Prioritou je pre ňu aj spravodlivosť a zmeny v polícii. V jej inauguračnom prejave by malo dnes zaznieť, akou hlavou štátu by chcela byť. Protokol však čaká počas inaugurácie zaťažkávacia skúška. Problém môže nastať na nádvorí Prezidentského paláca pri symbolickom odovzdávaní úradu.

Budúca prezidentka pred inauguráciou uviedla, že sa vo funkcii pokúsi hľadať kompromisy a riešenia naprieč politickým spektrom. „Budem sa snažiť o konštruktívny dialóg s vládou. Zároveň neplánujem zakrývať si oči alebo ustúpiť zo svojich postojov. Nebudem však viesť osobné spory,“ vyhlásila Čaputová.

„Určite sa bude snažiť vymedziť sa a definovať svoj vzťah k rôznym politickým táborom, aj preto, že sú tu ľudia, ktorí ju volili, ale aj veľká skupina tých, ktorí ju nevolili,“ mieni politológ Juraj Marušiak k tomu, čo prezidentka v prejave povie. Predpokladá tiež, že sa dotkne aj ťažiskových tém, ktoré prezentovala aj počas kampane. „Dominantnými sa stanú sociálne témy, práva menšín, spravodlivosť či životné prostredie,“ vymenoval Marušiak.

Na sociálnej spravodlivosti, morálke a slušnosti plánoval svoj mandát postaviť aj Čaputovej predchodca Andrej Kiska. Vo svojom prvom prejave po zložení sľubu pred piatimi rokmi zdôraznil aj potrebu ekonomicky úspešnej krajiny. Za hlavnú úlohu a povinnosť prezidenta označil kladenie otázok v mene občanov, a tým dosiahnuť, aby sa problémy reálne riešili. Podľa politológov nič zo svojich počiatočných sľubov nesplnil. Mnohé z nich pre obmedzený rozsah právomocí hlavy štátu naplniť ani nemohol.

Marušiak upozornil, že jednou z najťažších úloh pre Čaputovú bude vyrovnať sa s faktom, že väčšina parlamentu nie je voči nej priateľsky naklonená. „Môže sa pokúsiť prezentovať sa ako hrany obrusujúci článok, ale myslím si, že si uvedomuje, že aktuálne o mediátorstvo nebude veľký záujem zo strany vládneho tábora,“ myslí si politológ. Podľa neho prezidentka nebude mať jednoduchú štartovaciu pozíciu.

Prezidentský post v novodobej histórii Slovenska zastávali doteraz len muži. Po vzniku samostatnej republiky sa prvou hlavou štátu stal Michal Kováč. V roku 1994 ho vystriedal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr sa prvým mužom v štáte stal na dve funkčné obdobia Ivan Gašparovič. Prezidentský palác v roku 2014 privítal jeho nástupcu Andreja Kisku. Ten svoju funkciu dnes odovzdá prvej žene prezidentke.

Protokolistka Mária Holubová zdôraznila, že programovo sa inaugurácia muža alebo ženy na post prezidenta nelíši. „Tradície siahajú hlboko do histórie, kde v monarchiách, ktoré povoľovali nástup ženám na trón, sa ich korunovácia neodlišovala od tej v prípade muža,“ objasnila Holubová. Jediný rozdiel bude podľa nej v tom, že Čaputová nebude podávať obed pre bezdomovcov, ako to urobil Kiska, ale pre seniorov.

To, že prezidentku budú sprevádzať počas inauguračného dňa jej dve dcéry, považuje sa správne. Kritická situácia môže nastať na nádvorí Prezidentského paláca pri symbolickom odovzdávaní úradu. „Pri preberaní úradu prezidenta po boku prezidentky nemusí stáť nikto. V tom prípade ani vedľa Andreja Kisku by nemala stáť jeho manželka,“ zdôraznila Holubová. Analogicky, keď nastupoval do funkcie francúzsky prezident Emmanuel Macron, končiaca hlava štátu François Hollande bol vtedy bez partnerky. Tak aj Macron prišiel k preberaniu úradu bez manželky. „Kiska by tak mal rešpektovať, ak príde Čaputová sama, v opačnom prípade pôjde o porušenie protokolu. Druhá vec je, že Martina Kisková sa aktívne prezidentského života nezúčastňovala, keďže sa starala o rodinu,“ dodala protokolistka.

Čaputová bude inaugurovaná počas slávnostnej schôdze Národnej rady v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Sľub zloží do rúk predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana. Popoludní sa na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí uskutoční prehliadka jednotiek Ozbrojených síl, keďže Čaputová bude ich hlavnou veliteľkou. Program bude pokračovať bohoslužbou Te Deum v Katedrále sv. Martina. Po nej Kiska symbolicky odovzdá Čaputovej úrad v Prezidentskom paláci na Hodžovom námestí, konať sa bude aj prehliadka čestnej stráže prezidentky. Neskôr ju čaká slávnostný obed so seniormi a kladenie vencov pri pamätníku Brány slobody na Devíne. Pred slávnostnou večernou recepciou položí na Ondrejskom cintoríne kyticu na hrob prvého prezidenta samostatnej Slovenskej republiky Michala Kováča.

Sledujte inauguráciu s nami! od 11:00 – online spravodajstvo

po 12:00 – živé videoprenosy z príhovoru a zloženia sľubu novej prezidentky Podujatie zachytíme aj prostredníctvom: fotogalérií

videorozhovorov

reakcií hostí

komentárov

TV Pravda: Kde bude inaugurácia novej slovenskej prezidentky? Kam povedú v sobotu jej prvé kroky? Pozrite si video s odborníkom na protokol Marekom Trubačom. (vysielané 8.6.2019)