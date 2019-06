Šefčovič: Verím, že tranzit plynu sa vyrieši

Aký bol účel vašej cesty?

Išlo o dve dôležité záležitosti. Po prvé je to snaha obnoviť trojstranné rozhovory medzi Moskvou, Kyjevom a Európskou úniou o dlhodobom tranzite plynu, pretože platnosť súčasnej zmluvy medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom vyprší 31. decembra tohto roku. Po druhé nám ide o to, aby sme mohli spoločnou európskou menou platiť za ruské energetické suroviny. Už by to nebolo v dolároch, čím by sa posilnil význam eura.

Čo považujete za hlavný výsledok?

Skutočnosť, že sme sa v Rusku dohodli, že navrhnem Ukrajine, aby sa v septembri uskutočnili rokovania o tranzite plynu na ministerskej úrovni. Budem preto telefonovať do Kyjeva prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Diskutovali by sme spoločne o základných parametroch budúceho tranzitu a následne by sme požiadali expertov, aby išli do väčších detailov. K rokovaciemu stolu by sme sa opäť vrátili v októbri. Uvideli by sme, či je ešte potrebné doladiť dohodu na najvyššej politickej úrovni. Oceňujem, že Rusi prejavili záujem pokračovať na trojstrannej úrovni, čím sa potvrdili nedávne slová prezidenta Vladimira Putina, že Moskva má veľký záujem rokovať. A že by sa vedela dohodnúť na dlhodobom tranzite, keby videla prijateľné podmienky.

Čo to znamená?

Najprv poznamenám, že v EÚ chceme dosiahnuť, aby sa na tranzit vzťahovalo európske právo. Pokiaľ ide o Ukrajinu, vyžaduje si to, aby rýchlejšie postupovala v zavádzaní noriem, ktoré únia uplatňuje pri preprave plynu. Hlavne ide o to, aby sa od Naftogazu odčlenila tá časť, ktorá sa zaoberá tranzitom, čiže aby vznikla samostatná firma klasického európskeho typu, čo má v náplni len prepravu.

Euro by mohlo byť v prípade nákupu plynu veľmi výhodnou menou. Maroš Šefčovič

Podarí sa to? Pretože počas vládnutia Petra Porošenka Ukrajina otáľala s touto reformou.

Som optimista. Existuje pritom ochota pomôcť. Viaceré európske firmy prejavujú záujem zúčastniť sa na tomto procese. Či už prostredníctvom poradcov, alebo v podobe prípadného konzorcia. Bude však potrebné podrobne hovoriť o tom s ukrajinskou stranou. Múdrejší budeme po parlamentných voľbách na Ukrajine, ktoré sa uskutočnia 21. júla. Očakávam, že po nich prezident Zelenskyj vytvorí tím, ktorý bude rokovať o všetkých kľúčových témach.

Zmienili ste sa o možnosti platby eurami. Môžete konkretizovať?

O tejto veci som hovoril s vicepremiérom Siluanovom. Objasnil som mu, že Európska komisia má záujem posilniť medzinárodný význam eura. Pretože EÚ je najväčší importér energetických nosičov na svete. Obchod s energetickými komoditami presahuje na európskych trhoch 40 biliónov eur, pričom 90 percent sa vykonáva v inej ako euromene. Zdá sa nám preto, že euro by mohlo byť v prípade nákupu plynu veľmi výhodnou menou. Namiesto súčasných platieb v amerických dolároch. S vicepremiérom Siluanovom sme sa dohodli, že budeme analyzovať túto možnosť.

Rusko buduje plynovod Nord Stream 2, ktorý obíde Ukrajinu. Hovoríte o zachovaní tranzitu cez ukrajinské územie, ale nová vetva prepravy cez Baltské more vážne ohrozuje objem dodávaného plynu na trase vedúcej na Slovensko a ďalej do EÚ.

Obchodníci s plynom odhadujú, že ho v roku 2030 budeme v Európe ročne potrebovať okolo až 470 miliárd kubických metrov. Uhlie sa vytláča z energetického mixu, Nemecko ako veľký spotrebiteľ energií plánuje zatvoriť jadrové elektrárne, ložiská zemného plynu v Holandsku sa uzatvárajú, lebo ťažba vytvára menšie zemetrasenia. Výpadok sa nedá úplne pokryť obnoviteľnými zdrojmi. Budeme stále kupovať veľa plynu. Či už z Ruska, alebo odinakiaľ. Tieto fakty vedú k tomu, že by sa mal uživiť dlhodobý tranzit cez Ukrajinu.