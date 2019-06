Prečo ľudia viac dôverujú Čaputovej ako Kiskovi?

Verejnosť v prieskume agentúry Focus vyjadrila výraznejšiu dôveru prichádzajúcim politikom. Tí osvedčení sa ocitli na opačnom brehu. Čo to znamená? Podľa komentátora denníka Pravda Petra Javůrka to signalizuje, že voliči by chceli menej tvrdých politických súbojov, a uprednostňujú osoby, ktoré by to mohli splniť. Počúvajte pravdu, podcast s Petrom Javůrkom.