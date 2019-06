Pekelný týždeň nemá konca

Nastávajúci víkend bude horúci, teplomer sa môže vyšplhať až k 37 stupňom. Na budúci týždeň budú síce teploty o niečo miernejšie, no potrápi nás dusno, vysoká vlhkosť a búrky.

V ostatných dňoch padlo niekoľko rekordov, niekoľko ich môže prepísať históriu meteorologických meraní aj v sobotu či nedeľu. Na najteplejších miestach by teplota mohla dosiahnuť vyše 35 stupňov. Podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu je ohrozený rekord z roku 2000, keď v prvej polovici júna namerali v Dudinciach 26,7 stupňa.

O končiacom sa týždni môžeme bez rozpakov hovoriť, že je pekelný. Vo štvrtok 13. júna namerali v Holíči 34,6 stupňa, dovtedy tam bolo v ten deň najteplejšie v roku 2000, keď teplomer ukázal 34,3 stupňa.

Horúco je však aj v lokalitách, kde by sa to neočakávalo. V Oravskej Lesnej mali 29,8 – padol rekord z roku 2000, keď tam namerali 29,5 stupňa. Na Lomnickom štíte štvrtok s 15,2 stupňa prekonal maximálnu dennú teplotu 14,8, tiež z roku 2000. Podobne aj na Štrbskom plese – štvrtkových 26,3 odsunulo rekord 24,8 z roku 2015. A v Poprade padol rekord 28,4 stupňa z roku 2003, teplomer totiž ukázal o stupeň viac. „To sú teploty, ktoré zodpovedajú skôr podmienkam v Bratislave,“ upozorňuje Faško.

Ešte sme len na prahu leta a počasie sa tvári, akoby sme mali v kalendári prelom júla a augusta. Klimatológ vysvetľuje, že extrémne teplo nie je len v nížinných a kotlinových oblastiach, ale aj vo vysokohorských lokalitách. Na našej najvyššie položenej meteorologickej stanici na Lomnickom štíte dosiahla priemerná denná teplota vzduchu 12. júna 10 stupňov, čo nie je bežné.

Kým minulý týždeň boli noci pomerne chladné, prelomová noc bola z nedele 9. na pondelok 10. júna, keď bola zaznamenaná prvá tropická noc tohtoročnej sezóny – v Žihárci totiž neklesla teplota pod 20 stupňov. Odvtedy je každá noc aspoň niekde na Slovensku vyslovene tropická, v Piešťanoch v noci 13. júna bolo dokonca 22,9 stupňa.

Cez víkend by teda prvá tohtoročná vlna horúčav mala vyvrcholiť. Potom však nepríde ochladenie, skôr len zmiernenie teplôt. Podľa Faška aj na najteplejších miestach by nemala maximálna denná teplota prekročiť 30 stupňov. „Bude však vysoká vlhkosť, budú sa tvoriť búrky a bude dusno,“ konštatuje.

Podľa neho takéto teplo prišlo príliš skoro. „Veď 30. mája dosiahla v Oravskej Lesnej maximálna denná teplota 8,2 a 13. júna už 29,8 stupňa. To je takmer 22-stupňový rozdiel za dva týždne,“ prízvukuje klimatológ. Podľa neho stále platí, že od 12. do 15. hodiny by sme sa nemali pohybovať na slnku, jeho lúče môžu človeku vážne ublížiť.

Za pekelný týždeň môžu brázdy nízkeho tlaku vzduchu, ktoré sa vytvárajú naprieč Európou od severu smerom na juh. „Sú veľmi výrazné, nepohybujú sa však smerom k nám, na východ. To spôsobilo, že v priebehu tohto týždňa mali veľké teplotné rozdiely napríklad medzi najzápadnejšími časťami Nemecka a tými, ktoré sú od Berlína smerom na východ k Poľsku. Pri Hamburgu bolo o desať stupňov chladnejšie ako pri hraniciach s Poľskom,“ dodáva. Tento stav sa udržiaval počas celého týždňa, keďže frontálne rozhranie zostávalo na jednom mieste.

A vďaka tomu jún je zatiaľ nezvyčajne teplý, už prvých trinásť dní dosahujú priemerné denné hodnoty teploty vzduchu 23 stupňov, pričom počas víkendu sa má ešte viac otepliť. Odrazí sa to zrejme na priemernej mesačnej teplote, ktorá má zatiaľ nábeh na prekročenie hranice 23 stupňov.

To je približne o štyri stupne viac, ako by malo byť v júni bežné. Ako príklad uvádza Faško teploty v Hurbanove. Priemerná mesačná teplota v júni za obdobie rokov 1961 až 1990 predstavuje 18,7 stupňa. Za prvých 13 dní tohtoročného júna je 23,1 stupňa.

Kým v máji sme mali ledva jeden tropický deň, jún nám to vynahradil. Klimatológ upozorňuje, že séria tropických dní môže byť ešte dlhšia ako týždeň.