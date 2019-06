Beblavý pri Kiskovom daňovom škandále hovorí aj o zneužívaní polície

Ak politik poruší zákon odíde, u nás sú však podozrenia zo zneužívania polície voči nepohodlným politikom, hovorí o Kiskovom daňovom škandále Miroslav Beblavý (Spolu). Beblavý tvrdí, že by privítali Andreja Kisku v koalícii Progresívne Slovensko - Spolu, zároveň však pripúšťa, že by v prípade obvinenia Kisku z daňového podvodu museli skúmať o čo v danom prípade ide.

Progresívci idú do parlamentných volieb v koalícií so stranou Spolu. O lídrovi spoločnej kandidátky rozhodnú neskôr. Nová koalícia bude mať spoločnú kandidátku zostavenú paritne, spoločný poslanecký klub a spoločné financie. Všetko sa môže ešte zmeniť, ak na koaličnú spoluprácu pristúpi aj Andrej Kiska so svojou novou stranou. K tomu ho opätovne vyzvali Michal Truban (PS) aj Miroslav Beblavý (Spolu).

Kisku vyšetruje polícia pre škandál s neoprávnenou vratkou DPH na jeho minulú prezidentskú kampaň a Kiska čelí vyšetrovaniu polície aj pre podvod s pozemkami vo Veľkom Slavkove. Beblavý odpovedal vo videu na otázky TV Pravda a dotkol sa aj opletačiek Kisku s políciou.

VIDEO: Pozrite sa čo Beblavý povedal pre TV Pravda o ďalších plánoch koalície Progresívneho Slovenska a Spolu a prípadne aj Kiskovej strany a ako sa Beblavý stavia k daňovému škandálu Kisku.