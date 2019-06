Videopredpoveď na celý týždeň: Za silnými búrkami sa tlačí studený vzduch a vietor!

Studený vzduch, ktorý sa tlačí na Slovensko, zníži teploty aj o vyše desať stupňov! Po tropickom minulom týždni si teda konečne trochu vydýchneme. S prehánkami a búrkami sa na našom území síce ochladí, ale ako bude celý týždeň deň deň po dni? Z našej videopredpovede sa dozviete aké budú teploty, kde bude najväčšia oblačnosť, kde najsilnejšie prehánky a búrky a tiež to, kde bude najviac veterno. Okrem toho vám meteorológ prezradí aj to, aký by mal byť nasledujúci víkend. Kliknite si na naše video!