Prezidentka zložila sľub s meškaním

Stovky ľudí prilákala do ulíc hlavného mesta inaugurácia novej prezidentky. Zvedavci čakali na Zuzanu Čaputovú v uličkách bratislavského Starého Mesta, pred Prezidentským palácom aj na Devíne. Objavili sa aj odporcovia novej hlavy štátu, boli však v menšine. Inaugurácia prvej ženy vo funkcii prezidenta Slovenska sa nezaobišla bez lapsusov.

O ten najviditeľnejší sa postarali predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a prezident Andrej Kiska. Do Reduty dorazili v opačnom poradí – najskôr prišiel Kiska, hoci podľa protokolu mal ešte pred ním prísť Danko. Okrem toho na pravé poludnie, keď mala Čaputová skladať sľub, prednášal svoj prejav Danko. Prezidentka sa tak ujala funkcie s niekoľkominútovým meškaním. Vo vysielaní televízie Markíza dokonca protokolista a bývalý hovorca českého prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček vyhlásil, že Slovensko bolo pre toto meškanie sedem minút bez prezidenta.

Danko to odmieta. Prostredníctvom svojho hovorcu Tomáša Kostelníka Špačkovi odkázal, aby si doštudoval Ústavu SR. „V Ústave SR sa totiž uvádza len čas zloženia sľubu nového prezidenta, nie čas skončenia mandátu predchádzajúceho prezidenta,“ uviedol Kostelník a protokolistu vyzval, aby sa ospravedlnil.

Podľa odborníčky na protokol Márie Holubovej Danko pochybil. „Pán Danko predviedol svoj štandard, v jeho prejave nebolo nič prekvapujúce. Mal však byť o sedem minút kratší. Je to dosť podstatné a významné, v tomto momente zlyhal pán predseda. Keď profesor inauguruje pred vedeckou radou, má päť minút a do nich sa musí zmestiť. Nemôže si svojvoľne meniť čas,“ zdôraznila Holubová. Chybou bolo podľa nej aj nesprávne poradie príchodu Danka a Kisku. Sľub Čaputová zložila oblečená v svetlomodrých šatách z dielne návrhára Borisa Hanečku. Topánky vystriedala dvoje – v Redute si obula biele lodičky na úzkom podpätku, do ulíc mesta zvolila svetlomodré topánky na hrubšom podpätku. Počas celého dňa jej robili spoločnosť dcéry Emma a Lea. Prišiel aj jej partner Peter Konečný.

Z Reduty do Katedrály sv. Martina sa prezidentka prešla peši. Najskôr pred Slovenským národným divadlom pozdravila príslušníkov Ozbrojených síl SR, pre ktorých je od soboty hlavnou veliteľkou. Následne sa v uličkách hlavného mesta zdravila s občanmi, podávala im ruku, mnohí jej priniesli kvety. Nie všetci však boli s novou prezidentkou spokojní. "Hanba, hanba,” ozvalo sa v dave. "Zuzana, Zuzana,” skandovali naspäť priaznivci hlavy štátu a odporcov prekričali. Čaputovej tím vysielal celú prechádzku naživo cez sociálne siete.

Na tradičnú ekumenickú bohoslužbu De Teum boli pozvaní zástupcovia všetkých registrovaných cirkví na Slovensku. Prezidentská kolóna sa potom presunula na Hodžovo námestie, kde už odchádzajúci prezident Andrej Kiska čakal s pomyselnými kľúčmi od paláca. Čaputovej ich odovzdal spolu s kyticou. Spolu s manželkou Martinou nato z Prezidentského paláca odišli a prenechali ho novej nájomníčke.

Aj v tomto momente došlo podľa protokolistky Holubovej k chybe. „Keďže pani Čaputová bola bez partnera, mal to Andrej Kiska rešpektovať a mal jej odovzdať úrad sám, ako to urobil bývalý francúzsky prezident François Hollande v prípade nového prezidenta Emmanuela Macrona. Tam to bolo opačné garde, Hollande bol v tom momente bez partnerky, tak aj pán Macron prišiel bez manželky,“ pripomenula Holubová.

Čaputová sa v paláci najskôr pozdravila s čestnou strážou, potom naservírovala obed 40 seniorom z celého Slovenska. Ponúkla im tofu mousse v uhorkovom kabátiku, slepačí vývar s restovanou zeleninou, grilované kuracie prsia so zemiakovým pyré a s pečenou zeleninou. Ako dezert ochutnali čokoládovú terinu s lesným ovocím.

V Starom meste sa Čaputová poklonila pamiatke obetiam holokaustu pri pamätníku v bezprostrednej blízkosti Katedrály sv. Martina. Neskôr položila tiež veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k Pamätníku obetiam železnej opony na Devíne. Vo svoj inauguračný deň navštívila i Ondrejský cintorín, kde si uctila pamiatku prvého prezidenta samostatnej SR Michala Kováča.

Slávnostný deň zakončila opäť v Redute, kde sa konala recepcia. Prezidentka v tmavomodrej dlhej róbe privítala okrem predstaviteľov politického života napríklad aj rodičov zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

