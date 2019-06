Ďalšou tvárou Kiskovej strany bude Marek Hattas

Do novej strany Andreja Kisku Za ľudí vstupuje nitriansky primátor Marek Hattas. Informáciu uverejnili v pondelok na facebookovej stránke propagujúcej Kiskov vstup do straníckej politiky s názvom Je nás viac.

„Naša krajina potrebuje zmenu a ja sa k tejto zmene zodpovedne a s pokorou hlásim. Súboj o jej podobu pre mňa nekončí úspešnými komunálnymi voľbami. Budúci rok nás čakajú dôležité parlamentné voľby a ja som rozhodol pridať k politickému hnutiu Andreja Kisku,“ citujú v statuse slová Mareka Hattasa.

„Mnohí Nitrania by boli radšej, keby som sa venoval iba samospráve, no mesto je úzko späté s okolitými obcami, krajom a štátom. Musíme dať dohromady šikovných ľudí na každej úrovni, jedine tak dosiahneme v našej krajine zásadné zmeny, ktoré povedú k tomu, že sa nám v našich mestách a obciach bude žiť lepšie.“

Nitriansky primátor dodáva, že sa aj na národnej úrovni pokúsi prispieť k tomu, aby bolo Slovensko lepšou krajinou pre všetkých.

Andrej Kiska začiatkom apríla oznámil, že zakladá novú politickú stranu. Bližšie informácie by mal povedať dnes v Banskej Bystrici. Vo štvrtok (7.6.) svoj vstup do Kiskovej strany oznámili starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký a bývalý hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. Deň na to svoj vstup potvrdil aj primátor Hlohovca Miroslav Kollár. V piatok (14.6.) oznámila vstup do strany aj bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská a v nedeľu (16.6.) bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO a súčasný riaditeľ Carnegie Europe Tomáš Valášek.