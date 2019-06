Fico: Keď Čaputová nevymenuje troch sudcov ÚS, nemáme dôvod voliť ďalších

Prezidentka Zuzana Čaputová by mala vymenovať z doteraz zvolených kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR troch. "Pokiaľ to neurobí, nemáme dôvod voliť," avizoval po pondelkovej Koaličnej rade predseda Smeru Robert Fico.

„Nech rátame, koľko rátame, pani prezidentka by mala vymenovať troch sudcov Ústavného súdu SR a až potom by sme mohli voliť ďalších kandidátov,“ povedal Fico. Odôvodňuje to tým, že ak Čaputová sudcov nevymenuje a oni by pristúpili k voľbe ďalších sudcov, kandidáti, ktorých už zvolili, by mohli podať diskriminačné žaloby. „Musí vymenovať ďalších troch, pokiaľ to neurobí, nemáme žiaden dôvod voliť,“ povedal s tým, že sa na tom zhodli na Koaličnej rade. Na tej sa stretávajú predsedovia koaličných strán – predseda Smeru Robert Fico, predseda SNS Andrej Danko a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Andrej Danko je za voľbu ďalších kandidátov

Predseda SNS Andrej Danko je za to, aby parlament zvolil ďalších kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. O situácii chce hovoriť aj na utorkovom (18. 6.) stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Po pondelkovej Koaličnej rade dodal, že nemá problém s tým, aby parlament zvolil ďalších kandidátov na ústavných sudcov, ale v koalícii sú pripravení na rôzne varianty.

Vo februári vypršal mandát deviatim sudcom ÚS. Andrej Kiska ako prezident vymenoval zo zvolených kandidátov troch sudcov tak, aby mohlo zasadnúť plénum ÚS – teda sedem sudcov. Za predsedu vymenoval Ivana Fiačana. Momentálne chýba teda šesť sudcov z 13. Oficiálne je v prezidentskej kancelárii deväť zvolených kandidátov. Ústavnoprávny výbor NR SR dnes pritom vypočul 10 kandidátov na najvyššiu sudcovskú funkciu.

Dohoda na sociálnych opatreniach

Koalícia sa tiež dohodla prakticky na všetkých bodoch programu Národnej rady (NR) SR vrátane sociálnych opatrení, dodal Fico. Zároveň skonštatoval, že dva alebo tri návrhy zákonov by mali byť preložené na ďalšiu schôdzu parlamentu.

„Na dnešnej Koaličnej rade sme preberali predovšetkým program Národnej rady,“ priblížil Fico. Očakáva, že schôdza by mohla trvať až tri týždne. Predseda NR SR a koaličnej SNS Andrej Danko podľa Fica navrhne odloženie dvoch alebo troch návrhov zákonov na ďalšiu schôdzu v septembri. Ide najmä o návrh zákona o poľovníctve.

„Celkové výdavky na sociálne opatrenia na zlepšenie životnej úrovne, ktoré dohodli predstavitelia vládnej koalície, sú okolo 500 – 550 miliónov eur,“ vyčíslil. Medzi plánované sociálne opatrenia koalície patrí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov, zvýšenie rodičovského príspevku aj zavedenie jednorazového príspevku v hodnote 100 eur na školské potreby. Zahŕňajú tiež zníženie dane z príjmov právnických osôb či zavedenie nižšej dane z pridanej hodnoty pre vybrané druhy potravín. „Tak je nastavený tento balík, že by mohol získať podstatne viac hlasov, ako sú iba hlasy vládnej koalície,“ vyhlásil Fico.

„Myslím si, že vládna koalícia by mala zvládnuť schvaľovanie všetkých návrhov zákonov, či sú v prvom čítaní, alebo sú v druhom čítaní,“ skonštatoval s tým, že relevantná dohoda sa rysuje aj v prípade návrhu zákona o eKase, ktorý sa má prerokúvať v zrýchlenom režime.

Aj SNS a Most-Híd podporia Šefčoviča do Európskej komisie

Nomináciu Maroša Šefčoviča do Európskej komisie by tento týždeň mala schváliť vláda. Po Koaličnej rade o tom Fico. Podporu mu vyjadrili aj koaličné strany SNS a Most-Híd. Šefčovič by podľa Fica mohol získať významnú pozíciu v Komisii, ktorá sa formuje po májových eurovoľbách.

Slovensko, podobne ako aj ďalšie krajiny V4, na jednu z vrcholových európskych pozícií presadzuje súčasného podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Mohol by sa stať vysokým predstaviteľom EÚ pre spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku. Tento post tradične patril európskym socialistom. Obvyklí spojenci – európski socialisti a ľudovci, však v májových eurovoľbách prišli o väčšinu v EP a budú potrebovať ďalšieho spojenca. Európske posty sa tak nerozdelia medzi dve, ale tri frakcie. Do koalície by k sebe mali pribrať aj liberálov, očakáva sa spolupráca aj so Zelenými. O nominácii Šefčoviča na jeden z vrcholových európskych postov hovoril minulý týždeň aj predseda vlády Peter Pellegrini s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Ten bol na návšteve Slovenska. O obsadzovaní postov budú lídri rokovať koncom týždňa na Európskej rade v Bruseli.