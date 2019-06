Súťaž na nákup transportérov preverí ÚVO

VIDEO: Najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO, generál Macko hodnotí medzinárodnú súťaž na štvorkolesové obrnené transportéty. Podľa neho je to síce pofidérne výberové konanie ministerstva obrany, ale súťaž nič transparentnejšie ako súťaž nemáme. Upozorňuje, na možné nástrahy, ktoré vyhlásený tender v sebe nesie.

„Pôjde o nákup 424 vozidiel za maximálnu sumu 321 miliónov eur bez DPH. Rezort obrany má záujem nakúpiť do 404 kusov týchto vozidiel pre ozbrojené sily a ďalších 20 kusov je v rámci možnej opcie určených pre rezort vnútra. Samotný medzinárodný tender – užšia súťaž – sa týka iba základnej platformy vozidla 4×4,“ spresnila hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Čo bude s ďalším vybavením, ako ho budú obstarávať a koľko bude stáť, už neuviedla. „Obstarávanie bude pokračovať v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany a príslušného projektu,“ dodala hovorkyňa.

Tender sa má uskutočniť v dvoch etapách. Prvá spočíva v preukazovaní podmienok účasti a užšom výbere záujemcov, ktorí budú v druhej časti súťaže vyzvaní na predloženie ponuky. V nej majú byť len výrobcovia troch technicky najlepších vozidiel. Medzi kritériá patrí napríklad schopnosť prepravy počtu osôb s výzbrojou a výstrojom, objem a hmotnosť nákladu, protimínová ochrana podvozku, výkon motora, atď.

Súťaž bola vyhlásená 5. júna, uchádzači sa môžu prihlasovať do 2. júla. Necelý mesiac na zareagovanie bude podľa ministerstva výrobcom stačiť. „Nakoľko v 1. etape predkladajú len doklady, ktorými preukazujú svoje osobné a finančné postavenie, ako aj technické spôsobilosti a nespracúvajú ponuku, ktorej posudzovanie z hľadiska splnenia technických požiadaviek je predmetom ďalšej, 2. etapy užšej súťaže,“ zdôraznila Capáková.

Jaroslav Naď, odborník na otázky bezpečnosti opozičného OĽaNO, je presvedčený, že vozidlá by sa mali obstarávať v celom vyhotovení a nielen v základnej platforme. Podľa neho sú požiadavky na autá tendenčné. Tvrdí, že obstarávanie je šité na mieru určitej firmy. Naď si myslí, že ňou má byť slovensko-česká firma Zetor s vozidlom Gerlach.

„Ministerstvo nakúpi 424 nedostatočne vybavených vozidiel, ktoré budú bez potrebnej výbavy. Bez ďalšieho dovybavenia budú jednoducho nepoužiteľné. Následne budeme musieť nakupovať za ďalšie milióny eur dodatočné vybavenie a technológie,“ argumentuje Naď, ktorý zdôraznil, že necelý mesiac na prihlásenie do súťaže je málo. „Nikto ma nepresvedčí, že toto je férová súťaž a že tá „správna“ firma už dávno nepracuje na spracovaní ponuky. Zrejme chceli narýchlo obstarať vozidlá, aby bol do volieb ešte nejaký biznis, pričom vedia, že presne našpecifikované vozidlá by už nestihli obstarať,“ nazdáva sa Naď.

Spoločnosť Zetor sa proti takejto interpretácii ohradila. „Na zostavenie poradia uchádzačov v prvom kole súťaže bolo zo strany obstarávateľa definovaných až 16 kvalifikovaných technických parametrov. V hodnotení ( Naďovom, pozn. red.) neboli zahrnuté ďalšie vozidlá, ktoré sa zúčastnili na armádnom testovaní v lete minulého roka. Dnes nie je ani možné zistiť, ktoré ďalšie sa do súťaže prihlásia, keďže ide o otvorený medzinárodný tender,“ zdôraznil za spoločnosť Zetor Tomáš Kurtanský.

Kritiku opozičného politika odmieta aj ministerstvo obrany. „V záujme maximálnej transparentnosti a vyvrátenia akýchkoľvek pochybností rezort podal v zmysle zákona podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, aby preskúmal medzinárodný tender – užšiu súťaž pre obstaranie vozidiel 4×4,“ doplnila Capáková.

Úrad pre verejné obstarávanie bol na súťaž pripravený dohliadnuť aj bez podnetu. „Úrad dlhodobo upozorňuje na potrebu transparentného postupu vo verejnom obstarávaní aj v rezorte obrany. Aktívne vstupoval už do prvotných avizovaných krokov ministerstva obrany v rámci nákupov slúžiacich na modernizáciu armády," reagovala pre Pravdu hovorkyňa úradu Janka Zvončeková. Doplnila, že v súvislosti s rezortom obrany úrad už skúma podklady týkajúce sa dvoch zákaziek. Medzi nimi je obstaranie osemkolesových transportérov štátnou spoločnosťou Konštrukta Defence, ktorá je v správe ministerstva obrany.

Obrnené transportéry 4×4 by mali mať vojaci k dispozícii postupne do roku 2029. Sú určené najmä pre šesť mechanizovaných práporov, prápor spravodajstva a sledovania ISTAR či prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO).