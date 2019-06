Fico: Kandidátov na sudcov zvoliť môžeme, je tu však riziko žalôb

V súvislosti s plánovanou štvrtkovou voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR hrozia obrovské ústavnoprávne riziká. V stredu to vyhlásil predseda Smeru Robert Fico. Parlament má voliť ešte šesť kandidátov, podľa Fica môžu v prípade ich nevymenovania za ústavných sudcov podať diskriminačné žaloby.

Fico sa odvoláva na chaos, ktorý pri menovaní ústavných sudcov vytvoril exprezident Andrej Kiska. Fico by uvítal, keby bola voľba kandidátov o dva alebo tri dni. O ďalšom postupe by podľa neho mali rokovať prezidentka SR Zuzana Čaputová s predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS).

Fico tvrdí, že ak Čaputová nevymenuje nových ústavných sudcov z deviatich zostávajúcich kandidátov, prípadní ďalší šiesti kandidáti, ktorí by vyšli zo štvrtkovej voľby, by mohli podať diskriminačnú žalobu. „Môžeme ich zvoliť zajtra, ale podľa môjho názoru sa vystavujeme riziku, že budú podané diskriminačné žaloby,“ doplnil. „Náš návrh bol, prečo by nemohla prezidentka vymenovať z tých deviatich, ktorých má v zásobe,“ skonštatoval.

„Momentálne platí, že sme doručili dvanásť mien, doteraz z nich boli vymenovaní iba traja. Zostáva nám balík deviatich kandidátov, ktorí sú na zozname u prezidentky. Musíme ešte zvoliť šesť. Každý kandidát by mal mať minimálne 50-percentnú šancu stať sa ústavným sudcom. My ideme zajtra voliť šiestich a oni nebudú mať tú 50-percentnú šancu,“ vysvetlil Fico.

Šéf Smeru dodal, že sa chce dohodnúť a rokovať aj o tom, či sú koaliční lídri ochotní vziať zodpovednosť za tieto ústavnoprávne riziká. Podľa neho sa aktuálnym postupom porušuje Ústava SR. „Je veľmi zlé, ak sú pri tvorbe Ústavného súdu pochybnosti, či je dodržiavaná ústava,“ dodal.

Na Koaličnej rade sa lídri podľa Fica dohodli, že by bolo najvhodnejšie vytvoriť rokovanie medzi prezidentkou a predsedom parlamentu.

Prezidentka Čaputová v utorok (18. 6.) vyhlásila, že vymenuje ústavných sudcov po tom, čo jej Národná rada SR dodá ďalších šiestich chýbajúcich kandidátov. Hovorila o tom po prijatí Danka v prezidentskom paláci. Danko potvrdil, že chce voliť šiestich kandidátov, k racionálnemu prístupu vyzval aj koaličných partnerov.

Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z trinástich sudcov.