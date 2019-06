Sulík nesúhlasí s Kiskom v otázke prijímania utečencov. Podľa Matoviča tak nahráva extrémistom

Igor Matovič v relácii potvrdil, že Veronika Remišová potom, ako oznámila odchod z OĽaNO, smeruje do strany Andreja Kisku. „Mám informáciu, že dohoda je už niekoľko týždňov urobená,“ povedal Matovič. Dodal, že ho mrzí čas, ktorý si vybrala. Bolo totiž krátko predtým ako on spolu so Zlaticou Kušnírovou vyzvali lídrov demokratickej opozície, aby si sadli a rokovali za spoločným stolom. Líder SaS Richard Sulík potvrdil, že sa na tomto stretnutí zúčastní.

V pondelok sa stretáva Kiska a zástupcovia PS/Spolu. Sulík zopakoval, že ak sa tieto strany dajú dohromady, takýto projekt môže mať zmysel. V opačnom prípade je Kiska so svojou stranou rozbíjačom pravice. „Nech sa pekne stretnú, nech sa dohodnú,“ povedal Sulík.

Igor Matovič kritizoval exprezidenta za to, že sa do svojej strany snaží pretiahnuť politikov. „Toto nie je dobrý základ úprimnej budúcej spolupráce,“ povedal Matovič. Richard Sulík uviedol, že aj ľudia z SaS dostali ponuky od Kisku, čo označil za personálnu zúfalosť.

Podľa Sulíka, ak by mali voľby skončiť tak, ako ukazujú prieskumy, potvrdí sa len to, že Kiska rozbíja pravicu. Volič pred voľbami podľa neho tiež nechce, aby jeho hlas prepadol a preto si vyberie väčšiu stranu. Tak môže podľa Sulíka pravica prísť až o 300-tisíc hlasov napríklad troch 5-percentných strán a vládu tak nepostaví. „To bude zodpovednosť Andreja Kisku. Nevnímam to optimisticky, že ide teraz zachrániť pravicovú opozičnú scénu,“ dodal Sulík.

Obaja lídri nesúhlasia s Kiskom v otázke prijímania utečencov. Kiska sa vyjadril, že prijať tisíce utečencov nie je problém. Sulík a Matovič by s ním v takomto prípade koaličnú zmluvu nepodpísali. Viac sa dozviete v diskusnej relácii Ide o pravdu so Zuzanou Martinákovou.