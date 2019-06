Plošné výruby v národných parkoch zakážu zákonom

V národných parkoch budú plošné výruby zakázané zákonom. Parlament dnes posunul do druhého čítania novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá priamo v texte zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach. "Novela obsahuje konkrétne právomoci Štátnej ochrany prírody SR. Štátni ochranári po schválení novej legislatívy získajú silnú pozíciu pri akýchkoľvek zásahoch do vzácnych území. Podľa novej právnej úpravy bude totiž ich súhlas potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov.