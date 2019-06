Čaputová nebude mať problém zasiahnuť do zloženia vlády po voľbách

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je odhodlaná zasiahnuť v prípade potreby do zloženia vlády po budúcoročných voľbách. Vie aj to, čo je pre ňu povestnou červenou líniou, ktorú nedopustí.

Prezidentka sa tak vyjadrila pre české médiá tesne pred svojou prvou návštevou Českej republiky. Rozhovory a konštruktívne vyjednávania medzi prezidentom a osobou poverenou zostavením vlády sú podľa nej v súlade s ústavou. „Je to možnosť, ktorú ústava pripúšťa ešte pred samotným poverením. Akési vyjednávania a diskusie medzi prezidentom a osobou, ktorá by mala byť poverená zostavením vlády na základe výsledkov volieb. Priestor na diskusiu o tom, ako by vláda mala vyzerať, je absolútne legitímny,“ vyjadrila sa Čaputová a zároveň dodala, že ako prezidentka využije všetky ústavné možnosti na to, aby bola zostavená dobrá a dôveryhodná vláda.

Rovnako sa vyjadrila aj k situácii, ktorú ako prezidentka určite nedopustí aj napriek tomu, že parlamentnú demokraciu a výsledky volieb rešpektuje. „Rešpektujem to, ako sú rozdané karty. Teda toho, kto získa poverenie na zostavenie vlády od voličov,“ vysvetlila prezidentka.

Uviedla však, že pokiaľ pôjde o obsadzovanie ministerských kresiel ľuďmi, ktorí majú pochybný, či sporný hodnotový profil a vo vzťahu k spoločnosti by skôr budili nepokoj a veľké pochybnosti o výkone mandátu, určite zakročí. Považuje to totiž za hranicu, ktorá je neprekročiteľná.

TV Pravda: Pozrite si príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej pri príležitosti jej inaugurácie. (vysielané 15.6.2019)