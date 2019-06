Šťastný výherca súťaže Pravdy: Nikdy som nič nevyhral, okrem manželky

"Počkajte, neverím! Na to si musím sadnúť. Môžete to zopakovať?" spomínal v stredu Jozef Vengrín na to, ako reagoval na telefonát z redakcie, že vyhral hlavnú cenu Veľkej májovej hry denníka Pravda. Čitateľ z obce Dolný Pial v okrese Levice si včera prebral osobný automobil Mitsubishi Space Star. Kľúče od vozidla mu odovzdal Jakub Prokeš, zástupca šéfredaktorky denníka Pravda.