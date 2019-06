Kresák: Voľbu sudcov ÚS sprevádzajú nejasnosti, nesedia ani počty

Šéf Smeru sa domnieva, že hrozia žaloby neúspešných kandidátov. Fico preto vyzval prezidentku Zuzanu Čaputová, aby sa vrátila k systému dvojíc, keď vyberá z dvojnásobného počtu zvolených uchádzačov. Podľa Kresáka hrozí, že o niektorých kandidátoch bude prezidentka Čaputová rozhodovať už po druhýkrát. Ide o päť uchádzačov, ktorí boli zvolení v druhej voľbe Národnej rady SR.

Kresák, ktorý sa sám uchádzal o najcennejší talár, vidí problém ešte v roku 2017, keď Ústavný súd SR rozhodoval o ústavnej sťažnosti neúspešných kandidátov. V odôvodnení totiž košický súd uviedol, že aj kandidáti, ktorí neboli vymenovaní, zostávajú v pozícii kandidátov. Podľa tohto vzoru zostalo po menovaní trojice nových sudcov Andrejom Kiskom päť mien na akejsi čakacej listine. Sťažovať by sa tak mohli podľa Kresáka zvyšní kandidáti, pretože spomínaná pätica bude v hre dvakrát.

„Ja mám asi rovnaký názor a to riziko tu existuje, ale či je to naozaj tak, skutočne neviem,“ povedal Kresák na margo hrozby žalôb. Vysvetlil, že na to, aby sme pochopili situáciu, sa musíme vrátiť do roku 2017, keď senát Ústavného súdu SR rozhodoval o sťažnosti neúspešných kandidátov. Zjednodušene v odôvodnení povedal, že tí, ktorých prezident nevymenoval, zostávajú kandidátmi. Odôvodnenie rozhodnutia o ústavnej sťažnosti však podľa Kresáka nemá všeobecne záväzný charakter. Nemalo by sa teda dotýkať všetkých ďalších prípadov v budúcnosti. Otázka znie, či je správne brať do úvahy toto odôvodnenie rozhodnutia a dospieť k záveru, že aj dnes tí piati uchádzači, ktorí neboli menovaní, sú stále kandidáti.

„Osobne mám pochybnosť o takomto postoji, pretože sa nestotožňujem so záverom, že odôvodneniu individuálneho rozhodnutia o ústavnej sťažnosti môžeme priznávať všeobecne záväzný charakter,“ doplnil Kresák.

Poslanec vidí chaos aj v počte kandidátov, ktorých má ešte Národná rada SR zvoliť. „Ak zoberieme do úvahy, že je stále v hre deväť uchádzačov, tak podľa Ústavy SR má NR SR voliť dvojnásobný počet. Na Ústavnom súde SR zostáva šesť voľných miest. Matematika teda podľa mňa hovorí jasnou rečou, parlamentu zostáva zvoliť troch uchádzačov,“ doplnil Kresák.

Zákonodarcov čaká hlasovanie dnes po 17:00.