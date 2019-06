Zuzana Čaputová začína návštevu Českej republiky stretnutím s Milošom Zemanom

(Živý prenos ČTK bude pokračovať po 12.20.)

Prezidentka sa stretne i s predsedom Senátu Parlamentu Českej republiky Jaroslavom Kuberom a s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radkom Vondráčkom. V pláne má tiež schôdzku s krajanmi a účasť na koncerte na pražskej Kampe, kde jej zaspievajú českí a slovenskí umelci.

Čaputová svojou cestou zachová tradíciu, podľa ktorej prvá zahraničná návšteva slovenských a českých prezidentov smeruje do Bratislavy či Prahy. ČTK v stredu povedala, že SR je podľa nej najbližším partnerom Slovenska.

„Je tradíciou ísť na prvú zahraničnú návštevu práve do Českej republiky. Ja na túto tradíciu rada nadviažem. Je to kontinuita, v ktorej vidím zmysel. Je to nielen o tom, že máme spoločnú dlhšiu históriu, ale aj o osobných blízkych vzťahoch medzi obyvateľmi,“ uviedla.

Schôdzku s premiérom Andrejom Babišom (ANO) v programe Čaputová nemá. Predseda českej vlády bude v rovnakom čase na zasadnutí Európskej rady. Okrem oficiálnych politických aktivít má Čaputová v pláne aj stretnutie s krajanskou komunitou a účasť na koncerte Zuzana nie je sama doma na Kampe. Podľa informácií ČTK by mala tiež položiť kvety pri hrobe prvého porevolučného československého prezidenta Václava Havla.