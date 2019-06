Pellegrini nariadil zlepšiť zabezpečenie vládnej siete GOVNET

Bezpečnostný audit sa realizuje v rámci reakcie na vlaňajší kybernetický útok na infraštruktúru ministerstva zahraničných vecí. Podľa Úradu vlády SR riaditeľ Vojenského spravodajstva na zasadnutí Bezpečnostnej rady informoval o mimoriadne závažných zisteniach.

„Vzhľadom na to, že vo vládnej sieti GOVNET sú prevádzkované kľúčové služby podporujúce elektronický výkon štátnej správy, tzv. eGOVERNMENT, teda služby určené na komunikáciu fyzických a právnických osôb so štátom a služby, ktoré by mali garantovať zabezpečenú komunikáciu štátnych orgánov medzi sebou, nariadil predseda vlády prevádzkovateľovi vládnej siete GOVNET urobiť okamžitú nápravu aktuálneho stavu,“ uviedol tlačový odbor.

Po ukončení preverovania stavu zabezpečenia vládnej siete GOVNET bude podľa jeho stanoviska potrebné preveriť aktuálny stav ďalších, pre štát kriticky dôležitých systémov.

O tom, že sa rezort diplomacie stal terčom rozsiahleho kybernetického útoku, informoval premiér v októbri 2018. Odhalilo ho Vojenské spravodajstvo v dôsledku neštandardného správania sa počítačov. „Tento útok bol aktivovaný zo zahraničia, ide o nadnárodnú sofistikovanú špionážnu organizáciu,“ povedal vtedy Pellegrini. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) následne potvrdil, že útočníci sa nedostali k utajovaným skutočnostiam.