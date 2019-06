Lesy SR zastavili ťažbu pod Kráľovou Hoľou ohrozujúcu hlucháňa

Na základe upozornenia Okresného úradu v Poprade a intervencii ministerstva životného prostredia (MŽP) bola podľa My sme les ťažba zastavená. SIŽP by sa mala podľa ochranárov prípadom ďalej zaoberať. „My budeme činnosť štátnych lesov aj naďalej monitorovať, pretože ochrane horských lesov stále chýba systémové opatrenie, na základe ktorého by sa jednoznačne a na celom Slovensku zastavilo ničenie biotopov hlucháňa. Neustála devastácia vzácnych lokalít na štátnych pozemkoch je dôkazom absolútnej ignorácie a arogancie moci zo strany súčasnej Vlády SR,“ zdôraznila iniciatíva My sme les.

Erik Baláž v stredu informoval, že drevo sa ťaží v chránenom území pod Kráľovou hoľou. „Priamo v Národnom parku Nízke Tatry ničia jeden z posledných starých lesov,“ konštatoval Baláž s tým, že sa tak dialo aj napriek usmerneniu ministerstva životného prostredia, ktoré malo takúto ťažbu zastaviť a napriek stanovisku správy Národného parku Nízke Tatry, ktoré upozorňuje na výskyt kriticky ohrozeného hlucháňa. Len nedávno zastavila SIŽP na podnet Karola Kaliského z iniciatívy My sme les ťažbu v území hlucháňa hôrneho vo Veľkej Fatre.

MŽP tento rok začalo na okresných úradoch preverovať riešenia podnetov a sťažností, najmä v súvislosti s dodržiavaním Programu záchrany hlucháňa hôrneho a zákazu ťažby dreva v lesoch, ktoré tento druh obýva. Ochranári už dlhší čas poukazujú na nepriaznivý stav populácie a biotopov hlucháňa a tetrova. Hlavnou príčinou veľkého poklesu jeho populácie je intenzívna ťažba dreva v horských oblastiach a úbytok starých lesov. Od roku 1972 klesla populácia hlucháňa na Slovensku asi o 76 percent, pričom tento trend pokračuje.