Kiska vo vláde s človekom s kontaktami na mafiu a Remišová ministerka vnútra?

Premiér Peter Pellegrini cez týždeň reagoval na vyjadrenia exprezidenta Andreja Kisku o tom, že by radšej spolupracoval s Borisom Kollárom, ktorý je známy kontaktami z minulosti na podsvetie, ako s predsedom vlády SR. Pellegrini povedal, že sa tomu nečuduje, keďže Kiska je zaplatený do pozemkovej aj daňovej kauzy, keď si na úkor daňových poplatníkov chcel krátiť dane a odpočítať si DPH z vlastnej kampane. Predstavitelia Smeru upozorňovali, že Kiska vstupuje do straníckej politiky a zakladá stranu Za ľudí s ambíciou zahladiť svoje kauzy a obsadiť post ministra vnútra. Ten mal Kiska podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča už prisľúbiť Veronike Remišovej, ktorá odchádza od Matoviča. Politika dominovala uplynulému týždňu na TV Pravda. Divácky záujem mala aj výstavba diaľnic a dianie v regiónoch. Pozrite si TOP 10 videí týždňa TV Pravda.