Chodcov riešila vláda. Robia osudné omyly. Pozrite si ako na prechode stopli hasičov

VIDEO: Pozrite si, ako chodci vrátane mamičky s kočíkom vstúpili na vozovku hasičskému vozidlu, ktoré sa ponáhľalo na zásah.

Absolútna prednosť chodcov by znamenala prednosť chodcov pred vozidlami nielen, keď začnú, ale už keď sa chystajú cez cestu prechádzať. To znamená, že je potrebné cez cestu pustiť aj človeka, ktorý ešte stojí v blízkosti na chodníku, ale pozerá sa doľava a doprava a je zjavné, že sa chystá prejsť cez komunikáciu.

Ako uviedla ministerka vnútra Denisa Saková po zasadnutí vlády, od tohto zámeru v novele upustili. „Touto otázkou sme sa zaoberali veľmi dlho a s viacerými odborníkmi sme o tom diskutovali a na základe ich odporúčaní sme to stiahli. Naša infraštruktúra nie je na to pripravená.“ uviedla Saková a vysvetlila: „U nás sú nahustené priechody pre chodcov a spôsobovalo by to problémy hlavne v mestách.“

Už dávnejšie sa zaviedla vodičom povinnosť zastaviť pred priechodom pre chodcov, keď chodci vstúpia na priechod. Všetko je to o vodičoch a chodcoch zároveň Vodiči sa naučili brať ohľad na chodcov a zároveň chodci nesmú bez rozmyslu vstupovať na vozovku v situácii, keď je vzdialenosť a rýchlosť auta nebezpečná pre prechádzanie cez cestu.

Pri akomkoľvek zákone však majú vždy autá s právom prednostnej jazdy pred chodcami prednosť. Na to musia chodci myslieť tiež.