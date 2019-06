Videopredpoveď na víkend: Zdraví nás leto! Horúčavami či dažďom?

Jar sa niesla v znamení rôzneho počasia. Počas uplynulých týždňov sme zažili upršané, ale aj letné počasie. Jarné teploty na mnohých miestach prekračovali tropické hodnoty. Ak sa chystáte počas prvého letného víkendu na výlet a neberiete si so sebou dáždnik, mali by ste počítať s tým, že zmoknete. Kedy? Na ktorých miestach? Bude vám po zmoknutí zima? To sa dozviete vo videopredpovedi počasia na najbližšie dni.