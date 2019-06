Prichádza týždeň samých tridsiatok

Končí sa týždeň plný búrok. Boli síce lokálne, kde sa však vytvorili, tam stáli za to. „Na miestach, kde búrky neboli, evidujeme zatiaľ málo zrážok. Príkladom môže byť bratislavská Koliba, kde za prvých dvadsať júnových dní spadlo iba 1,2 mm zrážok. Opačným príkladom je Bretka v okrese Rožňava. Tam v utorok – len za jeden deň, keď bola aj búrka – spadlo 102 mm. Je to prvý trojciferný denný úhrn zrážok v tomto roku,“ upozorňuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

Dodáva, že viac ako stomilimetrové úhrny sa u nás vyskytujú len výnimočne. Vlani meteorologické a zrážkomerné stanice zaznamenali takýchto úhrnov iba päť. „Jeden sa vyskytol 6. júna 2018, keď boli intenzívne búrkové lejaky. A tie ďalšie na rozhraní druhej a tretej júlovej dekády, keď bola v Tatrách povodňová situácia,“ pripomína.

Spoločný rozsah búrok je veľmi malý, preto sú tak nerovnomerné. Vyskytujú sa vnútri vzduchovej hmoty, preto je ich pohyb pomalý. Búrkový oblak však siaha veľmi vysoko, do nadmorskej výšky 10 až 12 kilometrov, keď sú výstupné prúdy dostatočne silné, dokážu udržať vo vzduchu aj tuhé ľadové čiastočky, čiže krúpy.

Pre končiaci sa týždeň bolo typické dusno. To bude pokračovať aj počas víkendu, teploty však budú predsa len o čosi miernejšie, nemalo by byť viac ako tridsať stupňov. Počas oboch dní teda budú pokračovať predpoklady na tvorbu búrok. Ak sa vyskytnú, môžu byť aj razantné. Podľa Faška nám vôbec búrky v tomto období pripomínajú, že dokážu byť doslova nebezpečné.

V pondelok ráno sa však začne týždeň, keď teploty budú atakovať 35, nebo bude čisté, bez obláčika. V druhej polovici týždňa bude dokonca ešte o čosi teplejšie. Vplyv na to bude mať aj dĺžka slnečného svitu. Od piatkového slnovratu bude slnko svietiť približne 16 hodín. Podľa Faška je pravdepodobné, že zaevidujeme v tomto roku už druhú sériu dní, keď teplota prekročí 35 stupňov. Trojdňovú sériu zachytili meteorológovia 14., 15. a 16. júna, podľa Faška sme tak teplo už v júni ešte nemali. Tieto teploty totiž patria skôr vrcholiacemu letu, teda prelomu júla a augusta, prípadne prvej dekáde augusta.

Je teda veľmi pravdepodobné, že v najbližších dňoch prežijeme najhorúcejšie dni roka. Hoci, ako podotýka klimatológ, v Nemecku, vo Francúzsku či v Španielsku bude ešte teplejšie, hovorí aj o možných štyridsiatkach. „Aj keď bude horúco, nebudeme na tom tak zle,“ mieni Faško s tým, že horúčavy bez vysokej vlhkosti a dusna sú ľahšie znesiteľnejšie.

Do Európy totiž bude prúdiť teplý vzduch zo severnej Afriky. Zasiahnuť by mal aj Britské ostrovy a podľa Faška môže prekvapiť Londýnčanov tridsiatkami.

Takýto charakter počasia by sa mal zachovať až do konca mesiaca. Už teraz je však zrejmé, že jún bude teplotne nadnormálny. Priemerné mesačné teploty už v prvých dvoch dekádach dosiahli takmer 24 stupňov. „Príkladom je bratislavské letisko a Hurbanovo, kde priemerná mesačná teplota dosahuje 23,6, v Topoľčanoch 23,8 stupňa. Ak zoberieme do úvahy, že aj budúci týždeň bude horúci, tak môže priemerná mesačná teplota dosiahnuť na niektorých meteorologických staniciach aj 24 stupňov. Takáto teplota bola v histórii meraní dosiaľ dosiahnutá iba v júli či auguste,“ vysvetľuje klimatológ.

Dosiaľ bola takáto teplota zaznamenaná v povestnom auguste 1992, keď v bratislavskej Petržalke priemerná mesačná teplota dosiahla 26 stupňov, potom v júli 1994, auguste 2002, júli 2006, júli 2015, auguste 2015 a vlani v auguste.

Klimatológ júnovú horúčavu dokumentuje aj iným príkladom. Na Štrbskom Plese od 1. do 20. júna dosiahla priemerná teplota vzduchu 16,1 stupňa. A to je teplota, ktorá zodpovedá skôr lokalitám, ako je Žilina, Brezno či Medzilaborce. „To je už teplota komfortná aj pre teplomilné rastliny. Je to naozaj veľmi veľa, malo by tam byť o niekoľko stupňov menej,“ podotýka Faško.

Dosiaľ najteplejší júnový deň bol 30. júna 2012, keď v Slovenskom Grobe namerali 38,2 stupňa. Možno v najbližšom týždni padne aj tento rekord. Stále však platí výstraha: okolo poludnia a v prvých poobedňajších hodinách by sme mali byť na slnku čo najmenej, teraz je naozaj vysoko nad obzorom a jeho lúče môžu vážne ublížiť, treba dodržiavať pitný režim a šetriť sa.