Sobota plná politiky, snem má SaS, Most-Híd, SNS aj KDH

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, prezidentských volieb, ale i príprava na budúcoročné parlamentné voľby. Aj o týchto témach dnes na svojich snemoch rokujú predstavitelia strán Sloboda a Solidarita (SaS), Slovenskej národnej strany (SNS), Kresťansko demokratického hnutia (KDH) a Mostu-Híd. Strany začali rokovania o 10:00 hod., o ich záveroch budú verejnosť informovať na tlačových besedách.

Republiková rada Mostu-híd bude hovoriť o príprave na parlamentné voľby

Výsledky eurovolieb, ale aj prípravy na voľby do NR SR. O tom v sobotu diskutuje Republiková rada Mosta-Híd. Na svojom zasadnutí sa venujú aj príprave snemu strany. V májových voľbách do Európskeho parlamentu strana nezískala potrebných päť percent a nemá tak ani jeden mandát.

Klesajú aj čísla strany v prieskumoch preferencií do parlamentných volieb. Po neúspešných eurovoľbách svoju funkciu ponúkol aj predseda strany Béla Bugár, predsedníctvo strany rezignáciu odmietlo. Stranu by tak mal viesť do volieb v roku 2020. Republiková rada od 10:00 zasadá v bratislavskej centrále.

Celoslovenská rada KDH dnes zasadá v Liptovskom Jáne

Celoslovenská Rada Kresťansko demokratického hnutia dnes zasadá v Liptovskom Jáne. Ako ďalej informoval hovorca hnutia Stano Župa, rada bude mať na programe vyhodnotenie volieb do Európskeho parlamentu a prípravu na nadchádzajúce voľby do Národnej rady SR.

Hnutie v májových voľbách do EP získalo 9,69 percenta hlasov, čo znamenalo získanie dvoch europoslaneckých kresiel pre Ivana Štefanca a Miriam Lexmann. Tá však podľa volebného zákona musí počkať na vystúpenie Veľkej Británie z únie, až potom sa môže ujať mandátu.

KDH to považuje za nespravodlivé, keďže získali viacej hlasov ako strana SaS. Práve jeden zo volených poslancov tejto strany mal podľa hnutia získať pozdržaný mandát. Obrátili sa preto so sťažnosťou na Ústavný súd SR.

SNS na sneme predstaví víziu do parlamentných volieb

Slovenská národná strana (SNS) na 26. sneme zhodnotí voľby do Európskeho parlamentu, odovzdá vyznamenanie Rad Martina Rázusa či predostrie víziu do parlamentných volieb 2020. Uviedol to poslanec NR SR za SNS Stanislav Kmec.

„Snem sme zorganizovali na výročie strany, oslavujeme ho každoročne 6. júna. Zhodnotíme eurovoľby i prezidentské voľby. Dáme si nejakú víziu na parlamentné voľby, ktoré nás čakajú, ak sa nič nestane, 29. februára 2020," dodal Kmec. Snem sa koná dnes vo Zvolene.

Výročný kongres SaS zhodnotí uplynulých 10 rokov aj situáciu pred voľbami

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dnes na výročnom kongrese hodnotí uplynulých desať rokov od svojho vzniku, ale i časy nedávne. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová s tým, že riadny Kongres strany Sloboda a Solidarita sa uskutoční v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

„Na kongrese vystúpi predseda strany Richard Sulík, podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová," uviedol hovorca SaS Róbert Buček.