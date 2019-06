Danko to avizoval na tlačovej konferencii po skončení sobotného snemu vo Zvolene. Tvrdí, že politické strany majú byť financované štátom a nemali by mať viac peňazí, ako keby sa dostali do parlamentu. Chce, aby súťažili programy a nie sponzori.

Ďalším výsledkom sobotného snemu SNS sa stalo menovanie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej za podpredsedníčku SNS. Po skončení sobotného snemu vo Zvolene to potvrdil šéf poslaneckého klubu strany Tibor Bernaťák.