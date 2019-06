Predseda Mosta-Híd Béla Bugár opäť ponúkol strane svoju funkciu. Tá to neprijala. Bugár to potvrdil po sobotňajšom rokovaní Republikovej rady strany v Bratislave. V súvislosti s koalíciou uviedol, že situáciu nevníma tak, že by mali byť predčasné voľby.