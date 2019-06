Telefonovanie za volantom vyjde na 100 eur

Od júla by sa do praxe mal dostať masívny počet opatrení, ktoré sa budú týkať šoférov. Medzi nimi sú vyššie pokuty, prísnejšie tresty, zmeny pri vodičských preukazoch, parkovaní, dopravných pravidiel. Ministerstvo vnútra si od nich sľubuje vyššiu bezpečnosť na cestách a nižší počet smrteľných nehôd. Jeho novela cestného zákona upravuje až 22 ďalších zákonov. Túto stredu vládou, ešte ju musí schváliť parlament.

Za používanie mobilu, tabletu či notebooku počas jazdy budú dvojnásobné pokuty ako dnes, to je 100 eur na mieste, 200 eur v priestupkovom konaní.

„Na čo chceme vodičov upozorniť, je používanie mobilných telefónov, telekomunikačných zariadení a iných audiovizuálnych zariadení. Ich používanie nám spôsobuje najvyšší počet dopravných nehôd na cestách, preto ich chceme obmedziť," ozrejmila šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer).

Ministerka tvrdí, že polícia má zariadenia, ktorými monitoruje bezpečnosť na cestách a ktoré dodajú dôkazy, či šofér telefonoval za volantom, alebo nie.

„Polícia by mala mať kamerové záznamy, na základe ktorých by sa to malo dokazovať. Momentálne nový navrhovaný predpis hovorí, že vodič nesmie mobil ani len držať v ruke. Nezáleží na tom, či telefonuje, alebo píše esemesku, alebo čo robí. Odporúčam mať telefón odložený mimo a telefonovať alebo ovládať ho so súpravou, ktorá zabezpečuje voľné ruky," radí dopravný analytik Jozef Drahovský.

Najvyšší podiel na nehodovosti majú mladí vodiči s vodičským preukazom do dvoch rokov. A tých sa dotknú prísnejšie postihy.

„Spôsobujú približne každú piatu smrteľnú nehodu a sú zodpovední za približne 17 % dopravných nehôd, ktoré nám vznikajú pod vplyvom alkoholu,“ doplnila Saková. Ak takýto vodič dvakrát závažne poruší pravidlá alebo prekročí povolenú rýchlosť, príde o vodičský preukaz. Previnilec bude musieť absolvovať doškoľovací kurz v autoškole, pohovor u dopravného psychológa a preskúšanie u polície. A až potom sa môže vrátiť za volant.

Rezort si sľubuje, že takto predíde u mladých vodičov k opakovanému porušovaniu pravidiel a zmení sa ich správanie na cestách. Mladí vodiči si podľa ministerstva vážia svoj čas viac ako peniaze, vidina dlhých hodín strávených preškoľovaním má byť pre nich väčšou výstrahou ako pokuta.

Andrej Buday, prezident Združenia autoškôl na Slovensku, to vníma pozitívne. „Mladí si musia uvedomiť, že ich spoločnosť kontroluje, a že ich nedbalosť pri šoférovaní môže viesť k úmrtiu ľudí," mieni Buday Podľa neho má doškoľovanie význam len pri mladých ľuďoch, starší vodiči-začiatočníci sú na cestách opatrní. Mladí sú totiž v pokušení predvádzať sa pred kamarátmi.

"Začiatočnícke chyby nie sú založené na tom, že niečo neovládajú, ale súvisia s ich mentálnou výbavou, ktorú formuje rodina a škola. Ak je raz niekto náchylný na ignorovanie spoločenských zásad a sadne za volant, tak môže prejsť akýmkoľvek tréningom, stále bude jednou nohou v prúsere.

Spomínam si na nehodu, keď jeden chlapec mesiac po tom, čo dostal vodičák, išiel s kamarátmi z chaty na aute, mal vypité, spadli do potoka a dvaja sa zabili, čo tá autoškola môže v tomto prípade robiť?," pýta sa Buday.

Šoférovať kamión už v osemnástke či byť vodičom autobusu v 21 rokoch. To sú ďalšie novinky, ktoré prináša novela. V oboch prípadoch sa minimálny vek povolenia znížil o tri roky, z pôvodných 21 rokov pre skupiny C a CE, čiže vodičáky pre vozidlá určené na prepravu tovaru nad 3,5 tony, respektíve z 24 rokov pre vozidlá určené na prepravu 8 a viac ľudí okrem vodiča.

So znížením veku prichádzajú aj obmedzenia. Takíto mladí vodiči budú môcť riadiť len vozidlá mestskej hromadnej dopravy do maximálnej vzdialenosti 50 kilometrov. Toto obmedzenie platí do dovŕšenia 24 rokov. Rezort vnútra tak chce pomôcť vyriešiť akútny nedostatok vodičov v mestskej doprave.

Podľa Budaya sa s nedostatkom vodičov dá vyrovnať aj inak ako znižovaním veku. „Vo Švédsku mali podobný problém, tak tam vymysleli, že vodičom autobusu môže byť aj, myslím, 17-ročný človek, ale musí absolvovať akúsi nadstavbu strednej školy, ktorá ho na povolanie pripraví. Preberá sa tu teória aj prax, študenti absolvujú rozsiahly výcvik v meste, po ktorom budú chodiť," opisuje Buday.

Pri cyklistoch sa Sakovej rezort podvolil tlaku širokej verejnosti a občianskeho združenia Cyklokoalícia. „Pristúpili sme ku kompromisu, a to, že cyklisti nad 15 rokov nemusia mimo obce povinne nosiť prilbu," dodala. Naopak, tolerancia alkoholu pre cyklistov do 0,5 promile sa obmedzila len na hranice obcí. Mimo nich si cyklisti legálne vypiť nebudú môcť.

Jednou z významných zmien je povinnosť vytvárania záchranárskej uličky pre autá s právom prednostnej jazdy. Ak ju vodiči nevytvoria, hrozí im pokuta až do výšky 99 eur a ak táto ulička bude vytvorená a zneužitá vodičmi, tak budú sankcionovaní vo výške 300 eur. Táto povinnosť platí len na diaľnici, na ostatných cestách bude naďalej platiť súčasná povinnosť zabezpečiť plynulý a bezpečný prejazd záchranárskym vozidlám.

Podľa Drahovského nejde len o zákonnú formalitu, ale o dôležitú zmenu. „Záchranárska ulička sa tvorí v strede pri dvoch jazdných pruhoch a ak sú viaceré, napríklad tri a viac, tak sa tvorí medzi ľavým a vedľajším pruhom. Zoberte si napríklad predpis z Česka, kde sa tvorí medzi pravým a vedľajším pruhom.

V Rakúsku medzi ľavým a vedľajším. Keď náhodou v zahraničí prechádzala sanitka, tak českí vodiči sa úplne inak správali ako rakúski a nemeckí a záchranári nemohli prejsť. Takže nejde o formalitu a je to veľmi dôležité, aby to bolo jednoznačne zadefinované," vysvetlil dopravný analytik.