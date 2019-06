Kresák: Obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta nie je dobrá cesta

Obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta nie je dobrá cesta. Aj keď na druhej strane môžeme tvrdiť, že právo platí pre všetkých. Uviedol to koaličný poslanec Peter Kresák (Most-Híd). Reagoval tak na návrh Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá chce obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie.

„Je na parlamente, či by bol ochotný vôbec túto myšlienku akceptovať. Ak by sa prezident niečo dopustil, tak v ústave máme možnosť, aby napríklad národná rada urobila kroky na odvolanie prezidenta, alebo aby dosiahla to, že prestane byť prezidentom,“ uviedol Kresák.

Keďže máme takýto mechanizmus zakotvený v ústave, podľa Kresáka netreba zavádzať trestnoprávnu zodpovednosť pre hlavu štátu do nášho právneho poriadku.

Koaličný poslanec vysvetlil, že prezident v zmysle Ústavy SR môže byť stíhaný iba za vlastizradu alebo úmyselné porušenie ústavy.

Kotlebovci predožili na aktuálnu 46. schôdzu parlamentu návrh na zmenu ústavy, ktorým chcú obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie. To znamená, že za všetky ostatné trestné činy bude môcť byť trestne stíhaný.

„Dosiahne sa tým stav, keď výkon funkcie prezidenta SR nebude motivovaný výsadami, ako je to dnes, ale reálnou túžbou a schopnosťou reprezentovať SR navonok i dovnútra v tom najlepšom svetle,“ odôvodnili predkladatelia.

ĽSNS navrhuje, aby obžalobu na prezidenta za spáchanie trestného činu bola oprávnená podávať NR SR, a to trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

O obžalobe bude rozhodovať v prvom stupni Najvyšší súd SR. Ako odvolací súd bude o obžalobe rozhodovať senát Ústavného súdu SR.