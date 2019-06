Obmedzí zákon Kisku či progresívcov? Danko chce strany bez milionárov a sponzorov

Už nadchádzajúce parlamentné voľby na jar 2020 by mali mať nové pravidlá. Avizoval ich cez víkend šéf SNS Andrej Danko. Národniari chcú v parlamente presadiť zákon, ktorý by limitoval financie politických strán. Po novom by mali nárok len na peniaze od štátu, a nemohli by získať finančnú podporu od bohatých podnikateľov a sponzorov. Neohrozí to nové strany, ktoré nemajú ešte nárok na štátny príspevok? Návrh chce Danko predložiť partnerom na koaličnej rade. Pozrite si video TV Pravda, v ktorom na návrh reaguje Béla Bugár (Most-Híd).