Bezpečnosť vládnej siete Govnet sa zásadne zvýši, komunikácia bude šifrovaná

Hlavnými cieľmi projektu sú zabezpečenie rozšírenia existujúcich sieťových služieb i predchádzanie kybernetickým útokom.

„Patrí sem aj poskytovanie nových sieťových služieb na garantovanej úrovni dostupnosti a bezpečnosti. Prínosom projektu je 50-percentné zníženie súčasných prevádzkových nákladov na sieťové pripojenie, čo predstavuje úsporu 1 620 000 eur ročne,“ spresnili z úradu podpredsedu vlády.

Šifrovaná komunikácia má priniesť bezpečný prenos obrazu, zvuku a dát, ktoré budú vo forme zdieľaných súborov i dokumentov. Systém tiež umožní nadväzovanie komunikácie medzi dvoma a viacerými účastníkmi súčasne.

„Počas tejto komunikácie môžu súčasne prenášať obraz a kvalitný zvuk jednotlivým účastníkom. Komunikácia v rámci uzavretej vládnej siete a spolu s prenosom dát budú bezpečné,“ vysvetlili z úradu.

Vyzvanie na národný projekt s názvom Redizajn siete Govnet v hodnote 7 321 890 eur je zverejnené na weboch vicepremier.gov­.sk a partnerskadoho­da.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 26. august.

Predseda vlády Pellegrini nariadil minulý týždeň okamžitú nápravu aktuálneho stavu zabezpečenia vládnej siete Govnet. Ide o reakciu na bezpečnostný audit Vojenského spravodajstva.

Bezpečnostný audit sa realizuje v rámci reakcie na vlaňajší kybernetický útok na infraštruktúru ministerstva zahraničných vecí.

Podľa Úradu vlády SR riaditeľ Vojenského spravodajstva Ján Balciar na zasadnutí Bezpečnostnej rady informoval o mimoriadne závažných zisteniach.

„Vzhľadom na to, že vo vládnej sieti Govnet sú prevádzkované kľúčové služby podporujúce elektronický výkon štátnej správy, tzv. eGOVERNMENT, teda služby určené na komunikáciu fyzických a právnických osôb so štátom a služby, ktoré by mali garantovať zabezpečenú komunikáciu štátnych orgánov medzi sebou, nariadil predseda vlády prevádzkovateľovi vládnej siete Govnet urobiť okamžitú nápravu aktuálneho stavu,“ uviedol minulý týždeň tlačový odbor Úradu vlády SR.