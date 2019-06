Slovensko prvýkrát hostí európskych inšpektorov životného prostredia, skontrolujú emisie

Misia európskych inšpektorov životného prostredia (IRI) na Slovensku preskúma a zhodnotí dodržiavanie smernice EÚ o priemyselných emisiách v oblasti integrovaného povoľovania a znečisťovania. Na Slovensko ich pozvala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Ako informoval odbor komunikácie ministerstva životného prostredia (MŽP), kontrola potrvá do 28. júna, pričom na území Slovenska sa koná prvýkrát.

SIŽP kontrolu iniciovala ako členská organizácia IMPEL-u (Európska sieť pre implementáciu a dodržiavanie environmentálneho práva), ktorá združuje európske environmentálne orgány z 33 štátov.

IRI poskytne členskej organizácii, v tomto prípade SIŽP, nezáväzné odporúčania k možnému zlepšeniu jej výkonu. Jej hodnotenie tak pomôže k efektívnejšiemu uplatňovaniu práva v oblasti životného prostredia.

„Som veľmi rád, že SIŽP prvýkrát využije túto jedinečnú príležitosť medzinárodnej organizácie IMPEL na detailné preskúmanie svojich postupov, a to práve so zameraním na takú významnú agendu, akou je integrované povoľovanie a kontrola znečisťovania, keďže do gescie tohto úseku spadajú najväčšie prevádzky a znečisťovatelia,“ uviedol generálny riaditeľ SIŽP Róbert Ružička.

Štátny tajomník MŽP Norbert Kurilla vyjadril presvedčenie, že závery misie budú užitočné pre ďalšie zlepšovanie práce envirorezortu ako aj na výmenu osvedčených postupov v rámci Európskeho spoločenstva.

IRI tím pozostáva zo siedmich medzinárodných expertov vedených Tonym Liebregtsom. Slovenskú stranu zastupuje generálny riaditeľ SIŽP Róbert Ružička a inšpektori integrovaného povoľovania a kontroly. Súčasťou IRI bude aj environmentálna kontrola v prevádzke CEMMAC a.s. Horné Srnie.