Rokovanie o zavedení povinnej škôlky presunuli na štvrtok

Rokovanie o návrhu presunuli na základe všeobecného súhlasu desiatich prítomných poslancov v rokovacej sále. Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) povedal, že spoločná správa k návrhu z parlamentných výborov prišla v utorok. Rokovať však o nej môžu až po 48 hodinách.

Na utorkovom parlamentnom školskom výbore poslanci predložili k návrhu novele školského zákona desiatky pozmeňujúcich návrhov. Tým najdôležitejším je posunutie účinnosti z 1. septembra 2020 na 1. január 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie malo byť súčasťou povinnej školskej dochádzky, po novom by to tak už byť nemalo. Novela školského zákona obsahuje aj zakázanie politickej činnosti na školách či zavedenie odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov. „Snažili sme sa vyhovieť všetkým zúčastneným stranám, s ktorými sme rokovali. Je tam v maximálnej možnej miere premietnuté to, čo sa týka individuálneho vzdelávania, skupinového vzdelávania či záujmov zriaďovateľov,“ vysvetlil v utorok predseda parlamentného školského výboru Ľubomír Petrák.

Návrh vládnej koalície o povinných škôlkach je momentálne v parlamente v druhom čítaní. Predkladateľmi návrhu sú Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer) a Péter Vörös (Most-Híd). Touto právnou úpravou sa pôvodne malo zaviesť, aby bola povinná školská dochádzka predĺžená zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Povinná školská dochádzka v materskej škole mala trvať jeden školský rok.